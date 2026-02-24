بازداشت شماری از محصلان افغان از صحن امتحان توسط پولیس پاکستان در ایالت پنجاب

صدیق شریعتی، رئیس اتحادیه محصلان افغان در پوهنتون اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان، روز سه‌شنبه ۵ حوت به رادیو آزادی گفت که این محصلان یک روز پیش به دلیل پایان یافتن تاریخ ویزه‌های‌شان از سوی پولیس بازداشت شده بودند.

به گفته‌ی آقای شریعتی، با همکاری بخش‌های مختلف، این محصلان دوباره از بازداشت رها شدند؛ اما به آنان تا تاریخ ۲۵ مارچ مهلت داده شده تا امتحانات‌شان را سپری کنند.

روز گذشته درمنطقه بهاولپور ایالت پنجاب عملیات پولیس در پوهنتون طبی قائداعظم راه اندازی شد که بعضی از محصلین که در صحنه امتحان حضور داشتند آنها را با خود بردند

«روز گذشته درمنطقه بهاولپور ایالت پنجاب عملیات پولیس در پوهنتون طبی قائداعظم راه اندازی شد که بعضی از محصلین که در صحنه امتحان حضور داشتند آنها را با خود بردند و محصلین که در داخل لیلیه ها بودند آنها را با خود بردند برایشان گفت که شما ویزه ندارید و اینجا غیرقانونی اقامت می‌کنید، باید شما دیپورت سنتر انتقال شده و بعدا دیپورت شوید.»

وی افزوده که هرچند محصلان از هشت ماه به این طرف بخاطر تمدید ویزه تحصیلی درخواست کرده اند، اما تمدید ویزه ها متوقف است و حکومت پاکستان برای شان ویزه نداده است.

به گفته‌ آقای شریعتی، شصت دختر و پسر افغان در پوهنتون طبی قائداعظم ایالت پنجاب پاکستان مصروف تحصیل هستند.

به گفته‌ او، حدود سه هزار محصل افغان از طریق بورسیه‌های تحصیلی و بیش از سه هزار محصل دیگر که خود هزینه‌های تحصیل‌شان را می‌پردازند، در پوهنتون‌های مختلف سراسر پاکستان درس می‌خوانند؛ اما در مورد شمار دقیق دختران، معلوماتی ارائه نکرده است.

تلاش کردیم تا نظر محصلان پوهنتون طبی قائد اعظم را درپیوند به موضوع بگیریم، اما برخی منابع به رادیوآزادی گفت که مقامات پاکستانی برای محصلان هشدار داده اند تا موضوع را اطلاع رسانی نکنند.

اما بازداشت شماری از محصلان پوهنتون طبی قائد اعظم در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان، شماری از محصلان افغان پوهنتون های دیگر در این کشور را نسبت به آینده شان نگران کرده است.

این یک موضوع نگران کننده است قبلا ما محصلین حتی بیرون برآمده نمی‌توانستیم حالا درداخل پوهنتون هم امن نیستیم

یک محصل افغان که به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت به رادیو آزادی گفت:

«دیروز پولیس ها محصلین را ازپوهنتون قائد اعظم با خود بردند این یک موضوع نگران کننده است قبلا ما محصلین حتی بیرون برآمده نمی‌توانستیم حالا درداخل پوهنتون هم امن نیستیم و میایند و محصلین را بازداشت می‌کنند، خواست ما این است که برای محصلین افغان یک راه حل را بسنجد»

یکی بانوی افغان محصل در پاکستان که او نیز به شرط حفظ نام و نام پوهنتونش می گوید:

«حادثه که رخ داد ومحصلین از بین صنف ها توسط پولیس برده شدند ، نگرانی های زیاد را بین ما محصلین ایجاد کرده است به خصوص دختران که ویزه های شان ختم شده وحکومت پاکستان پروسس نمی‌کند ومشکلات زیاد را ایجاد کرده است.»

موضوع بازداشت محصلان پوهنتون طبی قائد اعظم در پاکستان را با دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان در اسلام آباد درمیان گذاشتیم، اما رادیو آزادی پاسخی دریافت نکرد.

حکومت پاکستان بیش از هشت ماه قبل روند تمدید ویزه ها را متوقف کرده و همچنان روند بازداشت و اخراج افغان ها را از آن کشور شدت بخشیده است.

اخیرا شماری از مهاجران افغان درپاکستان شکایت کردند که پولیس حتی درماه رمضان هم روند بازداشت و اخراج آنها را درمناطق مختلف شدت داده است.

نگرانی های محصلان افغان به ویژه دختران درحالی به دلیل بازداشت وآزار واذیت پولیس درحالی بیشتر شده است که حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت درسال ۲۰۲۱ دختران را از آموزش بالاتر ازصنف ششم و حتی پوهنتون ها وانستیتوت های طبی منع کرده اند، که با این محدودیت، شماری ازمحصلین افغان به ویژه دختران برای ادامه تحصیل به پاکستان رفتند.

به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) در گزارش تازه خود که روز جمعه اول حوت منتشر شد، اعلام کرده که در ماه جنوری بیش از ۷۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.