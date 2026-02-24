تیم کریکت انگلستان با اختلاف دو ویکت پاکستان را شکست داد.

این بازی در ورزشگاه بولوگولا سریلانکا برگزار شد، پاکستان توانست در ۲۰ اور برای انگلستان هدف ۱۶۴ دوش تعیین کند.

انگستان در ۱۹ اور با از دست دادن ۸ بازیکن، هدف تعیین‌شده را تکمیل کرد.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی کریکت بیست‌آوره که به میزبانی هند و سریلانکا برگزار می‌شود، قرار است امروز چهارشنبه تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند با هم دیدار کنند.

افغانستان در مرحله گروهی پس از شکست مقابل افریقای جنوبی و نیوزیلند از این رقابت‌ها حذف شد، اما موفق شد تیم‌های کانادا و امارات متحده عربی را شکست دهد.