رئیس جمهور ترمپ بار دیگر ایران را به اقدام نظامی در صورت شکست دیپلوماسی هشدار داد

آقای ترمپ روزگذشته ۲۴ فبروری، در سخنرانی نزدیک به دو ساعته‌اش در برابر هر دو مجلس کانگرس امریکا، گفت که در حملۀ پیشین به ایران هشدار داده شده بود که در آینده هرگز تلاش برای بازسازی برنامۀ ساخت سلاح، به‌ویژه سلاح هسته‌ای، را از سر نگیرد؛ اما به گفتۀ او ایران این تلاش‌ها را دوباره آغاز کرده است.

ترمپ گفت اولویت او دیپلوماسی است، اما تأکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد آنچه به گفتۀ او «بزرگ‌ترین حامی تروریزم» است و اکنون در پی ساخت سلاح هسته‌ای می‌باشد، به این هدف دست یابد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران در واکنش به این اظهارات، سخنان ترمپ را د«دروغ‌های بزرگ» خواند.

بقائی، ساعاتی پس از سخنرانی سالانهٔ رئیس‌جمهور ترمپ در شبکهٔ ایکس نوشت که اظهارات ترمپ دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران، موشک بالستیک قاره‌پیما و تعداد کشته‌شدگان معترض «چیزی جز تکرار مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ نیست و هیچ‌کس نباید فریب چنین دروغ‌هایی را بخورد».

رئیس‌جمهور امریکا این اظهارات را در حالی بیان می‌کند که پیش از آغاز دور تازه گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن در ۲۶ فبروری، اردوی امریکا کشتی‌های جنگی و تجهیزات خود را در شرق میانه مستقر کرده است.

نمایندگان ایران و ایالات متحده قرار است روز پنجشنبه دور سوم مذاکرات خود را در ژینو سوئیس برگزار کنند؛ مذاکراتی که روی برنامۀ هسته‌ای تهران متمرکز است، هرچند امریکا و اسرائیل می‌گویند موضوعاتی همچون برنامۀ موشکی ایران، حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و شیوهٔ برخورد مقام های ایرانی با معترضان داخل کشور هم در دستور کار گفت‌وگوها قرار دارند.

آقای ترمپ همچنان در بخش دیگری از سخنانش وعده داد که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، گفت‌وگوها را ادامه خواهد داد.