عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران شام چهارشنبه با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان دربارهٔ پیشنهادهای تهران در مذاکرات با امریکا گفت‌وگو کرد.

این دور مذاکرات نیز به میانجیگری عمان انجام می شود.

عراقچی با استیو ویتکاف فرستادهٔ قصر سفید و جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور دونالدترمپ و یکی از اعضای اصلی هیئت ایالات متحده در مذاکره با ایران، دیدار می کند.

دو دَور قبلی مذاکرات به پیشرفت چشمگیری منجر نشد و اختلافات اصلی همچنان حل ‌نشده باقی مانده است.

ایالات متحده خواستار توقف کامل غنی‌سازی یورانیوم از سوی ایران و کنار گذاشتن ذخیرهٔ حدود ۴۰۰ کیلوگرم یورانیوم باغنای بالا شد؛ اقداماتی که مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهد شد.

تهران تأکید دارد که برنامهٔ هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی از جمله تولید برق را دنبال می‌کند.

مارکو روبیو وزیر خارجهٔ ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران روز چهارشنبه گفت: «پس از آن‌که برنامهٔ هسته‌ای آن‌ها {در حملات هوایی امریکا و اسرائیل در سال گذشته} نابود شد، به آن‌ها گفته شد که برای راه‌اندازی مجدد آن تلاش نکنند... اما می‌بینید که همواره در تلاش برای بازسازی بخش‌هایی از آن هستند.»

او افزود: «آن‌ها اکنون غنی‌سازی نمی‌کنند ؛ اما در تلاش هستند به نقطه‌ای برسند که در نهایت بتوانند این کار را انجام دهند.»

به‌گفتۀ روبیو، هرچند تمرکز مذاکرات بر برنامهٔ هسته‌ای ایران خواهد بود، ؛ اما موضوع راکت ‌های ایران نیز «باید در مذاکرات مورد رسیدگی قرار گیرد»، زیرا تهران «هزاران راکت بالستیک کوتاه ‌برد در اختیار دارد که می‌تواند به پایگاه‌های امریکا در منطقه برسند.»

با افزایش فشارها، ایران اعلام کرده است که در بدل لغو تحریم‌های ایالات محده و به‌رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی یورانیوم، آمادهٔ ارائهٔ امتیازاتی است.

پیش از مذاکرات امروز ، وزیر خارجهٔ ایران گفته بود که دو طرف به توافقی نزدیک شده‌اند که می‌تواند از رویارویی نظامی جلوگیری کند.

عباس عراقچی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما یک فرصت تاریخی برای دستیابی به توافقی بی‌سابقه داریم که نگرانی‌های متقابل را برطرف کرده و منافع مشترک را تأمین کند.»

او افزود این توافق «در دسترس است ؛ اما تنها در صورتی که دیپلماسی در اولویت قرار گیرد.»

وزیر خارجهٔ ایران همچنین تأکید کرده که کشورش «تحت هیچ شرایطی هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد»، اما بر حق خود برای «بهره‌مندی از مزایای تکنالوژی هسته‌ای صلح‌آمیز» پافشاری کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی در کانگرس روز سه شنبه گفت که اجازه نخواهد داد «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دونالد ترمپ گفت که تهران در پی بازسازی برنامهٔ هسته‌ای خود است و «در همین لحظه بار دیگر در حال دنبال کردن اهداف شوم هسته‌ای خود است.»

ترمپ بار دیگر هشدار داده است که اگر دیپلوماسی نتیجه ندهد، از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد.







