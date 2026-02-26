کفتر خان یکی از باشندهها و بزرگان قومی در ولسوالی دربابای ولایت ننگرهار است که میگوید، نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی روز چهارشنبه بار دیگر در امتداد خط دیورند در این ولایت باهم درگیر شدند و این درگیری تا شب ادامه داشت.
او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت آرام است، اما تعدادی از باشندههای محل از ترس آسیب نرسیدن و آغاز دوبارهی درگیری خانههای شان را ترک کردهاند: "دیروز پس از شام جنگ در سرحد متوقف شد، مرمی اصابت کردهاست، اما تلفات جانی در پی ندارد، فعلاً خیر خیرت است، اما برخی مردم خانههای شان را ترک کردهاند بخاطریکه مرمی اصابت میکند."
دیروز مردم از در بابا کوچ کردند، بسیار به تکلیف شدند، فعلاً درگیری متوقف شدهاست، مشکل وجود ندارد.
عبدالحق یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز میگوید: "دیروز مردم از در بابا کوچ کردند، بسیار به تکلیف شدند، فعلاً درگیری متوقف شدهاست، مشکل وجود ندارد."
این درحالیست که یک روز پیش ازین، ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار نیز شاهد درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بودهاست.
وحیدالله محمدی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید در شرق افغانستان، هرچند در مورد درگیریهای پس از چاشت روز چهارشنبه چیزی نمیگوید، اما تأیید میکند که نیروهایشان روز سه شنبه با مرزبانان پاکستانی درگیری شدهاند.
او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با تأکید بر اینکه فعلاً وضعیت آرام است و این درگیری تلفات در پی نداشته است، افزود: "از طرف آنها شلیک شده بود، ما انتقامی حمله نکردیم، بلکه در پاسخ به حملهشان عمل کردیم."
برعلاوه ننگرهار، ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا نیز روز چهارشنبه از سوی مرزبانان پاکستانی مورد حمله قرار گرفته است.
یکی از باشندههای این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیوآزادی گفت که روز چهارشنبه چند مرمی هاوان از سوی نظامیان پاکستانی به این ولسوالی شلیک شدهاست: "جنگ شدید نشده است، اما حوالی ساعت چهار بجه عصر بود که از طرف پاکستان یک دو مرمی هاوان آمد و از این طرف هم چند فیر صورت گرفت، اما به کسی تلفات وارد نشده است."
برخی رسانهها هم گزارش کردهاند که درگیری بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه مقبل ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا رخ دادهاست.
اما منیب زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت پکتیا در یک پیام متنی به رادیو آزادی گفته که هیچگونه درگیری میان دو طرف در ولسوالی دند پتان صورت نگرفته است.
در این حال، اردوی پاکستان با نشر خبرنامهی گفته است گروهی از "هراسافگنان" را که تلاش بخاطر عبور از افغانستان به این کشور را داشتند، در وزیرستان شمالی شناسایی کرده و در پی درگیری یک تن که شهروند افغانستان بود، کشته شدهاست.
درگیریهای اخیر میان نیروهای سرحدی طالبان و مرزبانان پاکستانی پس از آن رخ میدهد که شب یکشنبه گذشته، طیارههای پاکستانی در ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند.
این حملات هوایی در ولسوالی بهسود ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن دهها نفر از جمله ۱۸ عضو یک خانواده شد.
از میان کشته شدهگان، جسد چهار نفر هنوز پیدا نشدهاست.
حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله، هفت مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و ۷۰ تن را کشته است.
حکومت طالبان به این حملههای پاکستان واکنش تند داشته است.
تازه روز پنجشنبه رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت طالبان به نقل از مصاحبه ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با شبکه خبری العربیه در واکنش به حمله هوایی پاکستانی بر خاک افغانستان، گفته است که پاسخشان به آن "نظامی خواهد بود؛ اما جزئیات آن محرمانه است".
مجاهد در این گفتوگو تأکید کردهاست که پاکستان به جای مبارزه با داعش، به آنها پناهگاههای امن داده و از آنان در برخی حملات مخرب علیه افغانستان استفاده کردهاست.
حکومت طالبان همچنان در مورد تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمیشود.