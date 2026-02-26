پایبس، جانشین جاناتان ترات، سرمربی پیشین تیم ملی کریکت افغانستان شده است.

آقای ترات که در سال ۲۰۲۲ به عنوان سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان گماشته شده بود، هفته گذشته با این تیم خداحافظی کرد.

ریچار باپیس مربی شناخته شدۀ کریکت در سطح جهان است که در ۱۹۶۴ در بریتانیا متولد شد.

او در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان بازیکن به تیم انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر منحیث بازیکنان ادامه داده نتوانست و به مربی‌گری کریکت روی آورد.

پایبس برای نخستین بار مربی تیم کریکت الف افریقای جنوبی و تیم‌های محلی انگلستان را به عهده داشت.

ریچارد پایبس همچنین سرمربی‌ تیم ملی کریکت پاکستان بود و این تیم را در جام جهانی پنجاه آووره در ۱۹۹۹ به مرحله نهایی رساند و تا سال ۲۰۰۳ در این سمت باقی ماند.

آقای پایبس همچنین در ۲۰۱۳ به عنوان سرمربی تیم ملی کریکت بنگلادیش خدمت کرده است.

او بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ به‌عنوان سرمربی، مدیرفنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کریکت ویست اندیز کار کرد.

کریکت بورد افغانستان گفته است که ریچارد پایبس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهمی در توسعه مهارت‌ها و بهبود عملکرد بسیاری از بازیکنان در سطح بین‌المللی ایفا کرده است.

در اعلامیه این کریکت بورد که روز سه‌شنبه (۵ حوت) منتشر شد، آمده است که ریچارد پایبس در مسابقات ماه مارچ که قرار است میان تیم های افغانستان وسریلانکا برگزار شود، بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.