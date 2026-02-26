جرمنی ۲۰ افغان «مجرم» را اخراج کرد

وزارت داخلۀ جرمنی اعلام کرده است که این افغان ها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند.

الکساندر دوبریندت وزیر داخلۀ جرمنی گفت که این توافق «یک اساس قابل اعتماد برای اخراج های مستقیم و دایمی به افغانستان» ایجاد می کند.

این افغان ها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند.

جرمنی در گذشته با میانجی‌گری قطر شماری از افغان هایی «مجرم» را به افغانستان اخراج کرده بود.

افغان های اخراج‌ شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند.

اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمان فبروری ۲۰۲۵ در جرمنی بود.

حکومت صدراعظم فریدریش مرتس وعده کرده که اخراج ها را افزایش می دهد.

جرمنی در اواخر جولای سال گذشته ۸۱ شهروند افغانستان را اخراج کرده بود.

سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی در آن زمان گفته بود که طیارۀ حامل این افغان هایی اخراجی از میدان هوایی لایپزیگ پرواز کرد.

این نخستین مورد از اخراج افغان های « مجرم» به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فعلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود.

جرمنی سال گذشتۀ میلادی دو نمایندۀ طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری این کشور در شهر بن پذیرفت.

مقام‌های جرمنی گفته اند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای «تسهیل اخراج آن‌عده از مهاجرین افغان که به دست داشتن در جرایم محکوم شده‌اند» صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

دیپلومات های جمهوری مخلوع افغانستان در قونسلگری این کشور در بن در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نمایندۀ طالبان از سوی حکومت جرمنی استعفا دادند.

به گزارش برخی از رسانه های جرمنی ، سخنگوی وزارت داخلۀ این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقام‌های طالبان در کابل «گفت‌وگوی فنی» در مورد اخراج «مهاجران مجرم» انجام داد.

بر اساس گزارش ، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلۀ طالبان گفته بود که هیئت جرمنی با محمدنبی عمری معین این وزارت دیدار و گفت‌وگو کرده است.