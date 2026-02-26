مجاهد: عملیات گستره بر مراکز اردو و تاسیسات نظامی پاکستان آغاز شد

ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که «عملیات تهاجمی گستردهای را در امتداد خط دیورند علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی» آغاز کردهاند.
هرچند تا کنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده ، اما رسانههای داخلی به نقل از مقامهای وزارت دفاع طالبان گزارش دادهاند که این حملات در مربوطات ولایتهای خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است.
ذبیحالله مجاهد شامگاه (۷ حوت) در صفحهٔ خود در شبکهٔ ایکس نوشته است که این حملات به گفتهٔ او «در واکنش به سرپیچیها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان» انجام شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پاکستان شام یکشنبهٔ گذشته حملات هوایی بر ولایتهای ننگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفتهٔ مقامهای طالبان، در نتیجهٔ آن دهها غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
در حملات پاکستان، در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، ۱۸ عضو یک خانواده جان باختند.
پس از این حمله، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اعلام کرد که گزارشهای معتبر نشان میدهد که در بهسود دستکم ۱۳ غیرنظامی کشته شدهاند.
پاکستان ادعا کرده بود که این حملات را بر مخفیگاههای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و شاخهٔ خراسان داعش انجام داده است.
طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات «در زمان مناسب و بهگونهٔ حسابشده» پاسخ خواهند داد.
وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تأیید کرده است.
یک منبع به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که در ۱۶ نقطه از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان درگیریها آغاز شده است.
این نخستین بار نیست که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز با یکدیگر درگیر میشوند.
در ماه اکتوبر سال گذشته نیز، در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، دو طرف در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند.
در آن درگیریها، دهها نظامی و غیرنظامی از هر دو طرف کشته شدند و از همان زمان، تمامی راههای رفتوآمد و بازرگانی میان پاکستان و افغانستان نیز مسدود شده است.