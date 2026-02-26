در سال ۲۰۲۵ صدها پناهجوی افغان در مسیر راه های مهاجرت جان داده اند

سازمان بینالمللی مهاجرت میگوید که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به هشت هزار نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته یا ناپدید شدهاند.
بر بنیاد ارقام کشورهایی که اتباعشان مهاجر میشوند، افغانها در صدر فهرست قربانیان قرار دارند و تنها در سال گذشته ۱۵۴۰ شهروند افغانستان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادهاند.
آمارهای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ حد وسط روزانه ۲۱ مهاجر جان باختهاند.
این سازمان روز پنجشنبه (۷ حوت) در یک گزارش اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ در مسیرهای مهاجرت ۷۶۶۷ نفر جان باخته یا ناپدید شدهاند.
از این میان، سه هزار نفر از آسیا بود که ۱۵۴۰ تن آنان شهروندان افغانستان بودهاند.
یکی از تازهترین رویدادهای مرگبار مهاجران افغان در اواخر ماه جنوری در امتداد مرز ایران و ترکیه رخ داد.
در آن زمان، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد شمار زیادی از افراد در میان برفها از شدت سرما جان دادهاند.
یک مهاجر در ایران که ادعا میکند شاهد عینی این رویداد بوده است، در ۲۸ جنوری به رادیو آزادی گفت:
«بیش از ۱۰۰ پناهجوی افغان که بین ۱۵ تا ۲۵ سال عمر داشتند ، دو و یا نفر از پشاور، دیگران باشنده گان ننگرهار، لغمان، نورستان ، کاپیساو پکتیا بودند از راه ایران به خاک ترکیه داخل شده بودند، از سوی پولیس ترکیه گرفته شده و دو شب و دو روز در بیرون نگهداشته شده و بعدا بوت ها، جراب هاو جمپرهایشان از آنها گرفته شده و شکنجه شده و ساعت ۱۲ شب به خاک ایران اخراج شدند. در نتیجه سردی زیاد ۲۵ جسد آورده شده و ۲۰ تن آنها زنده آورده شده اند.»
سازمان بینالمللی مهاجرت میگوید برای جلوگیری از چنین فاجعههای انسانی، باید ریشههای قاچاق انسان بهگونهٔ جدی از میان برداشته شود.
در میان قربانیان مسیرهای مهاجرت در سال ۲۰۲۵، علاوه بر افغانها، اتباع یمن، کشورهای افریقایی و کشورهای حوزهٔ خلیج نیز شاملاند.
با این حال، شمار مرگومیر مهاجران در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ در سال ۲۰۲۴ به گفتهٔ سازمان بینالمللی مهاجرت، مرگ ۹۲۰۰ مهاجر ثبت شده بود.
رئیس سازمان بینالمللی مهاجرت، ایمی پوپ، گفته است که این رویدادهای مرگبار در مسیرهای مهاجرت یک ناکامی جهانی است و به گفتهٔ او نمیتوان آن را امری عادی تلقی کرد.
او افزوده است که وقتی راههای امن و قانونی رفتوآمد و مهاجرت از میان میرود، مهاجران ناگزیر میشوند به مسیرهای خطرناک روی آورند و خود را در دام قاچاقبران بیندازند.
این سازمان تأکید کرده است که باید هرچه زودتر روی ایجاد مسیرهای منظم و امن مهاجرت کار شود و از افراد نیازمند حمایت صورت گیرد.
فرار جوانان از افغانستان پیش از این نیز جریان داشت، اما پس از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۱ نظام جمهوری پیشین را سقوط دادند، مهاجرت جوانان بهگونهٔ چشمگیر افزایش یافت.
نهادهای مهاجرتی پیشتر گفته بودند که از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود هفت میلیون افغان کشور را ترک کردهاند.
همچنان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت یافته است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که از آغاز بازگشت دوبارهٔ آنان به قدرت، ۶٫۸ میلیون افغان بهگونهٔ اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتهاند.