در برخوردهای مرزی بین نیرو های طالبان و پاکستان دو طرف ادعا می کنند که به طرف مقابل تلفات سنگین وارد کرده اند.

مقامات طالبان و حکومت پاکستان ادعا می‌کنند که در طول خط دیورند، تلفات سنگینی به یکدیگر وارد کرده‌اند. منابع مستقل تاکنون درباره این درگیری که شب گذشته حوالی ساعت ۸ شروع شد، چیزی نگفته‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند این ادعاها را تأیید کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، خوست، کنر، نورستان و ننگرهار و در منطقه تورخم در سمت دیگر خط دیورند، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

فطرت لحظاتی پیش در صفحه ایکس خود نوشته است که نیروهایشان یک پایگاه و ۱۹ پست پاکستانی‌ها را تصرف کرده‌اند.

او همچنین افزود که ۲۳ جسد و تعدادی زندانی از نیروهای پاکستانی به دست نیروهایشان رسیده است.

وزارت اطلاعات پاکستان نیز اعلام کرده است که نیروهای طالبان به چندین پست آنها حمله کرده‌اند و به گفته این وزارت، پاسخ مؤثری داده‌اند.

این وزارت همچنین در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرده است، ادعا کرده که به نیروهای حامی طالبان خسارات وارد کرده‌اند.

جنگ شب گذشته حوالی ساعت ۸ آغاز شد و مقامات نظامی طالبان در شرق آن را «عملیات گسترده تلافی‌جویانه» نامیده‌اند.

منابع مستقل تاکنون چیزی در این باره نگفته‌اند و از آنجا که شب بود و جنگ در مناطق مرزی دوردست رخ داده است، رادیو آزادی نیز به‌طور مستقل نمی‌تواند ادعاهای تلفات را تأیید کند.