جمعه ۸ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۴۶
یکی از تصاویر حملات شب گذشته(آرشیف)
یکی از تصاویر حملات شب گذشته(آرشیف)
بلاگ زنده

تازه ترین‌ها در مورد برخورد نظامی بین حکومت طالبان و پاکستان

اپدیت شده

حکومت طالبان ادعا کرده که حملات هوایی را بر چند منطقه در داخل قلمرو پاکستان انجام داده است

۱۵:۳۵

لوی درستیز وزارت دفاع طالبان در یک پیام ویدیویی ادعا کرده که نیروهای‌شان شب گذشته چندین پوستهٔ پاکستان را در آن‌سوی خط دیورند تصرف کرده و به عساکر آن کشور تلفات وارد کرده‌اند.

قاری فصیح‌الدین فطرت در این پیام گفته که تجاوز هیچ کشور را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. او افزوده که نیروهای‌شان توانایی دفاع از تمامیت ارضی کشور را دارند.

۱۵:۲۵

ایالات متحدۀ امریکا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده‌است.

سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت می‌کند در صفحه اکس(تویتر سابق) خود گفته که از تشدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان آگاه اند و همچنان وضعیت را به دقت زیر نظر دارند.

سفارت ناروی در پاکستان نیز در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه اکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت این کشور در اسلام‌آباد به همه شهروندان ناروی توصیه می‌کند که از آخرین خبر ها در مورد وضعیت خود را آگاه سازند.

پس از درگیری‌های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان افغانستان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله‌های هوایی دو طرف، مقام‌های منطقه و جهان از وضعیت نگرانی کرده و خواستار خویشتن‌داری و حفاظت از افراد ملکی شده‌اند

۱۴:۵۷


عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در صحفه اکس خود ادعا کرده که نیروهای پاکستانی همۀ طیارات بی پیلوتی به گفته او پرتاب شده از سوی "فتنه الخوارج" را ردگیری و خنثی کرده اند.
حکومت پاکستان اصطلاح"فتنه الخوارج" را معمولا در مورد گروه تحریک طالبان پاکستان به کار میبرد.

۱۴:۲۳

وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که که نیروهای هوایی این وزارت چاشت امروز، حملات هوایی را در داخل قلمرو پاکستان انجام داده‌اند.

به گفته این وزارت، یک پایگاه نظامی در نزدیک شهر فیض‌آباد در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و همچنین تأسیسات نظامی در نوشهره و جمرود هدف قرار گرفته‌اند.

این ادعا تا اکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و مقام‌های پاکستانی نیز هنوز در مورد این حملات اظهار نظری نکرده‌اند.

این درحالی است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند؛ طیارات جنگی پاکستان چندین منقطه در کابل و حداقل سه ولایت افغانستان را هدف قرار دادند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به پناه‌دادن به گفتۀ او «انواع تروریست‌ها» متهم کرده، گفته که «صبر ما تمام شده است. اکنون جنگ آشکار است.»

عطاءالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده که در اثر درگیری‌های شب گذشته بیش از ۱۳۰ جنگجوی طالبان و دو عسکر پاکستانی کشته اند.

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حملات متقابل این گروه، بیش از ۵۰ عسکر پاکستانی کشته شده‌اند.

ادعاهای هر دو جانب به‌طور مستقل تأیید نشده است.

