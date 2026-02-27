وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که که نیروهای هوایی این وزارت چاشت امروز، حملات هوایی را در داخل قلمرو پاکستان انجام داده‌اند.

به گفته این وزارت، یک پایگاه نظامی در نزدیک شهر فیض‌آباد در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و همچنین تأسیسات نظامی در نوشهره و جمرود هدف قرار گرفته‌اند.

این ادعا تا اکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و مقام‌های پاکستانی نیز هنوز در مورد این حملات اظهار نظری نکرده‌اند.

این درحالی است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند؛ طیارات جنگی پاکستان چندین منقطه در کابل و حداقل سه ولایت افغانستان را هدف قرار دادند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به پناه‌دادن به گفتۀ او «انواع تروریست‌ها» متهم کرده، گفته که «صبر ما تمام شده است. اکنون جنگ آشکار است.»

عطاءالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده که در اثر درگیری‌های شب گذشته بیش از ۱۳۰ جنگجوی طالبان و دو عسکر پاکستانی کشته اند.

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حملات متقابل این گروه، بیش از ۵۰ عسکر پاکستانی کشته شده‌اند.

ادعاهای هر دو جانب به‌طور مستقل تأیید نشده است.