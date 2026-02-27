پس از درگیری‌های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله‌های هوایی دو طرف، مقام‌های مختلف افغانستان، منطقه و جهان از این وضعیت نگرانی کرده و خواستار خویشتن‌داری و حفاظت از غیر نظامیان شده‌اند.

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه هشتم حوت با نشر اعلامیه‌ی نسبت به تشدید خشونت‌ها نگرانی کرده و بر ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از غیر نظامیان از سوی هر دو طرف تأکید کرده‌است.

او از دو طرف خواسته به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پایبند باشند.

ایالات متحده امریکا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده‌است.

سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت می‌کند در صفحه اکس (تویتر سابق) خود گفته، از تشدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان آگاه اند و همچنان وضعیت را به دقت زیر نظر دارند.

سفارت ناروی در پاکستان نیز در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه اکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت در اسلام‌آباد به همه شهروندان ناروی توصیه می‌کند که از آخرین اخبار وضعیت خود را مطلع کنند.

ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه اکس (تویتر سابق) خود گفته که یکبار دیگر خواستار آرامش و احترام به حقوق بشر بین‌المللی و قوانین بشردوستانه، به ویژه محافظت از غیر نظامیان، در تنش‌های فعلی بین پاکستان و افغانستان است که به‌گفته او به خشونت کشانیده شده‌است.

او تأکید کرده که کاهش فوری تنش ضروری است.

وزارت خارجه روسیه گفته که نگران تشدید درگیری‌های مسلحانه بین افغانستان و پاکستان است.

این وزارت در اعلامیه‌ی که روز جمعه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نشر کرده، از دو طرف خواسته که این رویارویی به گفته آن‌ها خطرناک را کنار گذاشته و برای حل همه اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلوماتیک به میز مذاکره برگردند.

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم خواستار خویشتن‌داری شده و تأکید کرده که اختلافات میان طالبان و پاکستان باید از طریق گفت‌وگو و در چارچوب روابط حسن همجواری حل‌وفصل شود.

او همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است هرگونه کمک لازم را برای تسهیل گفت‌وگو و تقویت درک متقابل و همکاری میان دو طرف ارائه دهد.

همزمان با این، برخی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز نسبت به حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان واکنش نشان داده‌اند.

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز جمعه «۸ حوت» در صفحه اکس یا (تویتر سابق) خود نوشته که "مردم افغانستان در هر شرایطی با اتحاد کامل از کشور عزیز خود دفاع خواهند کرد و به زور با شجاعت پاسخ خواهند داد".

آقای کرزی افزوده که "پاکستان نمی‌تواند با خشونت و بمباران خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد؛ بلکه باید سیاست‌های خود را تغییر دهد و راه همسایگی نیک، احترام متقابل و روابط متمدن با افغانستان را در پیش بگیرد".

حنیف اتمر وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلوع نیز در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که "حملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است".

این درحالی‌ست که نیروهای طالبان شام روز پنج‌شنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند.

مقام‌های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای اخیر انجام شده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، پس از آغاز این درگیری‌ها، پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شماری از ولایات دیگر انجام دادند.

این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب یکشنبه گذشته، حملات هوایی را به مناطقی در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار افغانستان انجام داد.

این حملات هوایی در ولسوالی بهسود ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله ۱۸ عضو یک خانواده شد.

حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله، هفت مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و ۷۰ تن را کشته است.

اما حکومت طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.