درگیری‌ها میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و نظامیان پاکستانی روز جمعه «۲۷ فبروری» نیز ادامه یافت و حکومت طالبان مدعی شده که برخی کمپ‌های نظامی در شهرهای بزرگ پاکستان از جمله اسلام‌آباد، را هدف قرار داده‌است؛ موضوعی‌که دولت پاکستان نیز آن را تأیید کرده‌است.

وزارت دفاع حکومت طالبان در یک اعلامیه‌ی تازه اعلام کرده که نیروهای هوایی آنان روز (جمعه) حوالی ساعت یازده پیش از ظهر، یک کمپ نظامی نزدیک شهر فیض‌آباد در اسلام‌آباد، کینت اردو در نوشهر، کالونی نظامی در جمرود و نیز اهدافی را در ابیت‌آباد هدف حملات هوایی قرار داده‌است.

این وزارت نوشته که در این عملیات‌های هوایی، مراکز و تأسیسات مهم نظامی اردوی پاکستان هدف قرار گرفته اند.

وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده که این حملات در واکنش به آن‌چه «تجاوزات هوایی» نیروهای پاکستانی خوانده، انجام شده‌است؛ حملاتی‌که به‌گفته این وزارت، پنجشنبه شب در کابل، کندهار و پکتیا صورت گرفته بود.

عطاالله طرار وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان روز جمعه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود این حملات را تأیید کرده، اما ادعا کرده‌است که نیروهای پاکستانی تمام طیاره‌های بی‌پیلوت به‌گفته او فتنه الخوارج را تعقیب و سقوط داده‌است.

پاکستان این اصطلاح را معمولاً برای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) استفاده می‌کند.

قابل ذکر است که پیش از این، نیروهای هوایی پاکستان پنجشنبه شب در کابل، پکتیا و کندهار چند هدف را مورد حمله قرار دادند.

از سوی دیگر وحیدالله محمدی، سخنگوی قول اردو ۲۰۱ خالد بن ولید حکومت طالبان در شرق افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این حملات با وجود وارد آوردن خسارت به تعداد زیادی از نظامیان و تأسیسات پاکستانی، تلفات به سمت آن‌ها هم وارد شده، اما جزئیاتی دربارهٔ آن ارائه نکرد.

او افزود که در تورخم به دلیل حملات هوایی پاکستان، ۷ پناهجوی تازه بازگشته زخمی شده‌اند: "از جانب پاکستان ۷۵ نفر کشته، ۴۸ نفر زخمی شدند، ۳ عراده موتر بزرگ تخریب شد و ۱۶ پاسگاه کاملاً تخریب شد، از این طرف در کمپ عمری ۵ یا ۷ زن و یک مرد زخمی شدند، ما همین را داریم، اما در سطح بسیار پایین‌تر، این در جنگ یک امر طبیعی است."

من همین حالا در کمپ عمری هستم، یک مرمی هاوان اصابت کرده، حالا مهاجرین از این‌جا تخلیه شده‌اند، هفت نفر زخمی شده‌اند همه آن‌ها غیر نظامی هستند.

یکی از مهاجران برگشته که در کمپ عمری در تورخم زنده‌گی می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود روز جمعه به رادیو آزادی گفت: "من همین حالا در کمپ عمری هستم، یک مرمی هاوان اصابت کرده، حالا مهاجرین از این‌جا تخلیه شده‌اند، هفت نفر زخمی شده‌اند همه آن‌ها غیر نظامی هستند، یک شفاخانه ۲۰ بستر نیز مورد هدف مرمی هاوان قرار گرفته، هفت نفر در آن‌جا زخمی شده‌است، نفر هشتم یک محافظ است که زخمی شده‌است، در کل اکثراً زنان و کودکان هستند و به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند."

اما وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که در این کمپ در مجموع ۱۳ نفر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گزارش داده که پنجشنبه شب جت‌های پاکستانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، این حملات خانه یک فرد ملکی را هدف قرار داده که در نتیجه آن ۳ نفر، به شمول زنان و کودکان، کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به نقل از گزارش، در میان کشته شده‌گان دو کودک شاگرد مدرسه نیز شامل اند.

محمدالله، یک باشنده ولسوالی برمل که در منطقه‌شان یک خانه ملکی هدف قرار گرفته، به رادیو آزادی گفت: "این‌جا، در ساحه انگور اده ولسوالی برمل، یک خانه ملکی در امتداد خط هدف قرار گرفته است که در داخل آن زنان و کودکان هم بودند."

یک منبع امنیتی در ولایت لغمان نیز روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در منطقه گمبیری این ولایت حوالی ساعت ۱۲ ظهر نیز از سوی پاکستان حمله‌ی صورت گرفته، اما هنوز جزئیات بیشتری در دست نیست.

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود اعلام کرده که شب گذشته ولایت‌های خوست، پکتیا، کابل و کندهار نیز شاهد حملات نیروهای پاکستانی بوده‌اند، اما به‌گفته او در این حملات هیچ تلفاتی وارد نشده‌است، ادعایی که برخی باشنده‌گان این ولایت‌ها در گفت‌وگو با رادیو آزادی مطرح کردند.

شب که پاکستان حمله کرد، ما در خواب بودیم و از شدت صدا بیدار شدیم، صدا بسیار بلند بود، مثلی که زلزله شود، تا صبح بیدار ماندیم."

با این حال، شماری از باشنده‌گان این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که شب گذشته را در هراس سپری کرده‌اند.

یک از باشنده‌گان کابل و یک باشنده کندهار در مورد به رادیو آزادی گفتند: "شب که پاکستان حمله کرد، ما در خواب بودیم و از شدت صدا بیدار شدیم، صدا بسیار بلند بود، مثلی که زلزله شود، تا صبح بیدار ماندیم."

"دیشب ساعت یک یا یک‌ونیم بود که طیاره آمد و شلیک کرد، همه نگرانی و ترس بود، کودکان خود را در آغوش گرفتیم گاه به تهکاوی می‌رفتیم و گاهی بیرون می‌رفتیم، تا صبح نخوابیدیم."





قابل یادآوری‌ست که شماری از رسانه‌های پاکستانی نیز با نشر ویدیوهایی از مناطق مختلف پاکستان، از استفاده سلاح‌های سبک و سنگین و تخریب تأسیسات گزارش داده‌اند.

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که در حملات شب هشتم حوت ۵۵ سرباز پاکستانی کشته شده، دو پایگاه و ۱۹ پوسته تصرف شده‌اند.

اما مشرف زیدی یک سخنگوی صدراعظم پاکستان گفته است که آن‌ها «به حملات بی‌دلیل طالبان» پاسخ قاطع داده‌اند.

زیدی در صفحه خود در اکس ادعا کرده که نیروهای پاکستانی بیش از ۱۳۰ سرباز طالبان را کشته، بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی کرده و ۲۷ پوسته امنیتی را از بین برده‌اند.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بعد از ظهر روز جمعه در یک نشست خبری در کندهار گفت که از دیشب تا کنون در این حملات ۱۳ نیروی طالبان کشته شده، ۲۲ نفر زخمی هستند و به گفته او، تعدادی از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز کشته و زخمی شده‌اند.

او اما تعداد دقیق غیر نظامیان را مشخص نکرد.

هیچ منبع مستقل تا کنون درباره ادعاهای دو طرف اظهار نظر نکرده و رادیوی آزادی نیز نتوانسته آن‌ها را تأیید کند.

این درگیری‌ها نگرانی‌هایی در باره افزایش تنش نظامی میان دو کشور همسایه ایجاد کرده‌است.

این تنش‌ها پس از حملات هوایی جنگنده‌های پاکستانی در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، در حدود ساعت دوازده شب یکشنبه دوم حوت شدت گرفت.

حمله هوایی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، ده‌ها نفر را کشته و زخمی کرد که در میان آنان ۱۸ عضو یک خانواده نیز شامل بودند.

از میان کشته شده‌گان، چهار جسد هنوز پیدا نشده‌است.

اما حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله، هفت مرکز وابسته به تحریک طالبان پاکستان و شاخه داعش خراسان را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و ۷۰ نفر را کشته است.

حکومت طالبان این ادعاهای پاکستان را رد کرده‌است.

حکومت پاکستان همواره ادعا کرده که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) حمایت می‌کند؛ گروهی‌که به‌گفته آن‌ها با حملات خود امنیت پاکستان را برهم زده است.

اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته‌ است که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند و حملات در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است.

هرچند در این زمینه سه دور مذاکرات در دوحه، ریاض و استانبول برگزار شد و دو طرف بر سر آتش‌بس نیز توافق کرده بودند، اما حکومت طالبان پیش‌تر ادعا کرده بود که طرف پاکستانی با انجام حملات خود این آتش‌بس را نقض کرده‌است.

به تازه‌گی نیز گفته شده که شماری از کشورها مانند قطر، عربستان سعودی، ایران و ترکیه از هر دو کشور خواسته اند آتش‌بس را رعایت کنند.