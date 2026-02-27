یک منبع آگاه از مذاکرات این موضوع را روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است.

این منبع که نخواسته نامش فاش شود گفت: "عربستان سعودی با هماهنگی قطر در تلاش برای کاهش تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان است."

در همین حال برخی کشورهای منطقه هم بر کاهش تنش‌ها تأکید کرده اند.

وزارت خارجه ایران روز جمعۀ از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا از اقدامات تنش‌زا "خودداری" کنند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای از "دو طرف خواست تا به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش‌ها و درگیری را تشدید کند، خودداری کنند."

وزارت خارجۀ قطر با نشر اعلامیه‌ای گفته که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، وزیر دولت در امور خارجۀ این کشور در بارۀ کاهش تنش‌ها با امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان تیلیفونی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اعلامیه، این تماس از سوی متقی برقرار شده و هر دو طرف در بارۀ راه‌های کاهش تنش میان پاکستان و حکومت طالبان گفت‌وگو کردند.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ حکومت طالبان، امیرخان متقی هم گفته که آنان هرگز حامی خشونت نبوده و همیشه ترجیح داده اند که مسائل را بر اساس درک و احترام متقابل حل کند.

متقی در گفت‌وگوی تیلیفونی‌اش با هاکان فیدان وزیر خارجۀ ترکیه نیز بر این موضوع تأکید کرده، اما افزوده که این گونه تلاش‌های در صورتی نتیجه خواهد داد که طرف مقابل تعهد عملی و صادقانه داشته باشد.

وزارت خارجۀ طالبان به نقل از وزیر خارجۀ ترکیه نوشته که کشورش با کشورهای مرتبط در تماس است تا با هماهنگی تلاش‌های مشترک تنش‌ها را کاهش دهند.

وزارت خارجۀ قطر در یک اعلامیۀ جداگانه گفته که وزیر دولت در امور خارجۀ قطر با اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان نیز در بارۀ کاهش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان گفت‌وگو تیلیفونی انجام داده است.

عربستان سعودی هم با نشر اعلامیه‌ای گفته که شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجۀ این کشور نیز با اسحاق دار، همتای پاکستانی خود صحبت کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هم روز جمعه در یک نشست خبری با تأکید بر حل مشکلات از راه گفت‌وگوها گفت که حکومت آنان از تلاش‌های کشورهای منطقه در این راستا استقبال می‌کند.

ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجی‌گری کردند، می‌خواهند امنیت در منطقه تأمین باشد و از جنگ بین دو کشور جلوگیری صورت گیرد، قدردانی می‌کنیم .

"ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجی‌گری کردند، می‌خواهند امنیت در منطقه تأمین باشد و از جنگ بین دو کشور جلوگیری صورت گیرد، قدردانی می‌کنیم و ما در بخش خود وظایف خود را اجرا کردیم و متعهد هستیم."

در همین حال میرجانا اسپولجاریک، رئیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ خواستار خویشتن‌داری و کاهش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان شده است.

برخی باشندگان ولایت‌های افغانستان در امتداد خط دیورند نیز خواستار پایان درگیری‌ها هستند.

قاسم ابرابر، یکی از آنان می‌گوید:

"درگیری نه به نفع ما است و نه به نفع آنها. جوامع ما از نزدیک با هم مرتبط هستند و بخش زیادی از ساختار اجتماعی و فرهنگی ما مشابه است. با این حال تروریسم کاملاً قابل غیر مذاکره است. هیچ مصالحه‌ای در این مورد نمی‌توان کرد. هر راه حلی باید از طریق مجاری دیپلوماتیک حاصل شود."

این درحالیست که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان پس از ظهر روز چهارشنبه گزارش داده که موج تازه‌ای از حملات نیروهای طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی‌های علی‌شیر، زازی میدان و تیریزی ولایت خوست آغاز شده است.

تلاش‌های دیپلوماتیک در حالی صورت می‌گیرد که پس از حملات هوایی هفتۀ گذشتۀ پاکستان بر نقاطی در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، وزارت دفاع حکومت طالبان پنج‌شنبه شب "حملات تلافی‌جویانه‌ای" را در امتداد خط دیورند در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، ننگرهار، نورستان، کنر و خوست بر نیروهای مرزی پاکستان راه‌اندازی کرد.

در واکنش پاکستان هم اعلام کرد که در کنار حملات در امتداد خط دیورند، حملات هوایی را بر کابل، کندهار و پکتیا راه‌اندازی کرده است.

پاکستان اعلام کرد که ۲۷۴ نیروی طالبان را کشته است، در حالی که حکومت طالبان اعلام کرد ۵۵ سرباز پاکستانی را کشته است - آماری که رادیو آزادی قادر به تأیید آن نیست.

با این حال پاکستان تأیید کرده که ۱۲ سربازش کشته شده‌اند و حکومت طالبان هم اعلام کرد که ۱۳ سربازش کشته شده است.

اسلام آباد حکومت طالبان را به عدم اقدام علیه گروه‌های شبه‌نظامی که در پاکستان حملاتی را انجام می‌دهند، متهم می‌کند، اتهام که حکومت طابان آن را رد می‌کند.

در ماه اکتوبر سال گذشته پس از درگیری‌های مرگبار که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر از هر دو طرف شد، آتش‌بس با میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد.

اما از آن زمان تاکنون، چندین دور مذاکره در دوحه و استانبول نتوانسته است به توافق پایداری منجر شود.