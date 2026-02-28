لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۹ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۰۶
دود برخاسته از انفجار در تهران
دود برخاسته از انفجار در تهران
بلاگ زنده

نشرات مستقیم اسراییل حملات به ایران را آغاز کرد؛ انفجارها در تهران و اعلام وضعیت هشدار

دونالد ترمپ در ویدئویی هشت دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، گفت: «هدف ما دفاع از مردم امریکا با از بین بردن تهدیدهای قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران است.»

۱۲:۴۲
وبسایت شماری از رسانه‌های ایران ازجمله خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا هک شدند
۱۲:۳۰
ترامپ آغاز حملات عملیات نظامی گسترده علیه ایران را تأیید کرد
۱۲:۲۳
اسرائیل و امریکا حملات شان را به ایران آغاز کردند
New posts
۱۲:۴۲

وبسایت شماری از رسانه‌های ایران ازجمله خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا هک شدند

گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که سایت‌های شماری از رسانه‌های خبری ایران در پی آغاز حملات اسرائیل و امریکا، هک شده‌اند. ایرنا در کانال تلگرامی خود هک سایت این خبرگزاری را تأیید کرده است.

بر اساس تصویری که از صفحه هک‌شدهٔ ایرنا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، این تیتر به همراه عکس یک محل بمباران‌شده دیده می‌شود: «ساعت‌های وحشتناکی برای نیروهای امنیتی رژیم آیت‌الله‌ها: سپاه و بسیج ضربه فلج‌کننده خورده‌اند».

گزارش‌ها می‌افزاید که سایت‌های ایسنا، رکنا و تابناک و برخی دیگر از رسانه‌های داخلی نیز هک شده‌اند.

صفحه اول سایت خبرگزاری ایرنا پس از هک‌ شدن در یک حمله سایبری در روز شنبه
صفحه اول سایت خبرگزاری ایرنا پس از هک‌ شدن در یک حمله سایبری در روز شنبه


۱۲:۳۰

ترمپ آغاز حملات عملیات نظامی گسترده علیه ایران را تأیید کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا، در پیامی ویدئویی اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور عملیات بزرگ رزمی علیه ایران را آغاز کرده‌اند.

یک مقام امریکایی نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا بخش ایران رادیو آزادی تأیید کرد حملات امریکا از طریق هوا و دریا در حال انجام است و با هدف از بین بردن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

دونالد ترمپ در ویدئویی هشت دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، گفت: «هدف ما دفاع از مردم امریکا با از بین بردن تهدیدهای قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران است.»

هم‌زمان در ایران گزارش‌هایی از انفجارهای متعدد در چندین شهر منتشر شده است.

شبکه سی‌ان‌ان روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات ایالات متحده به ایران بر اهداف نظامی متمرکز است.

دو مقام امریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند ارتش ایالات متحده مجموعه‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. دامنه عملیات هوایی و دریایی در لحظه انتشار گزارش روشن نبود. یک مقام ایرانی نیز به رویترز گفت تهران در حال آماده‌سازی «پاسخی کوبنده» است.

۱۲:۲۳

اسرائیل و امریکا حملات شان را به ایران آغاز کردند

اسراییل اعلام کرده است که «برای جلوگیری از تهدیدهای ایران» امروز حملات بر این کشور را آغاز کرده است.

هم‌زمان، رسانه‌های داخلی ایران از وقوع چندین انفجار در تهران خبر داده‌اند.

این انفجارها در اطراف جاده جمهوری و میدان پاستور در تهران رخ داده است.

به گفته گزارش‌ها، انفجارها حدود ساعت ده صبح به وقت محلی روی داده‌اند.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که دود از محل انفجارها بلند شده است.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه از «هشدار جدی» در بیت‌المقدس گزارش داده و گفته است که در اسراییل زنگ خطر به صدا درآمده است.

اسراییل احتمال می‌دهد که ایران به این حملات پاسخ دهد.

دولت اسراییل در صفحه رسمی خود نوشته است که این حملات را برای جلوگیری از تهدیدهای ایران انجام داده است.

XS
SM
MD
LG