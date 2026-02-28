دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا، در پیامی ویدئویی اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور عملیات بزرگ رزمی علیه ایران را آغاز کرده‌اند.

یک مقام امریکایی نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا بخش ایران رادیو آزادی تأیید کرد حملات امریکا از طریق هوا و دریا در حال انجام است و با هدف از بین بردن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

دونالد ترمپ در ویدئویی هشت دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، گفت: «هدف ما دفاع از مردم امریکا با از بین بردن تهدیدهای قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران است.»

هم‌زمان در ایران گزارش‌هایی از انفجارهای متعدد در چندین شهر منتشر شده است.

شبکه سی‌ان‌ان روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات ایالات متحده به ایران بر اهداف نظامی متمرکز است.

دو مقام امریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند ارتش ایالات متحده مجموعه‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. دامنه عملیات هوایی و دریایی در لحظه انتشار گزارش روشن نبود. یک مقام ایرانی نیز به رویترز گفت تهران در حال آماده‌سازی «پاسخی کوبنده» است.