دونالد ترمپ در شبکه اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت: «ایران همین حالا اعلام کرد که قرار است امروز خیلی سخت ضربه بزنند، سختتر از ضربات گذشتهشان. بهتر است این کار را نکنند، چون اگر بکنند، ضربهای چنان قوی به آنها خواهیم زد که تاکنون هرگز دیده نشده است.»
حکومت ایران شنبهشب پس از ساعتها تایید کرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین موج حملات ایالات متحده و اسرائیل به تهران کشته شده است.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در پی اعلام خبر مرگ علی خامنهای پیام دادند.
لاریجانی در پیامی که از تلویزیون حکومتی پخش شد، پایگاههای ایالات متحده در منطقه را تهدید کرد و گفت که «ایالات متحده و رژیم صهیونی [اسرائیل] قلب ملت ایران را سوزاندند و ما هم قلبشان را میسوزانیم» و افزود: «نیروهای مسلح مصمم هستند که ماجرا را ادامه بدهند.»
علی لاریجانی همچنین گفت: «نیروهای اداری بدانند که امروز فصل خدمتکردن به مردم است.»
قالیباف هم گفت: «ما خود را برای همه سناریوها آماده کردهایم و حتی برای بعد از شهادت امام خامنهای نیز برنامهریزی شده است.»
مرگ رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح و وزیر دفاع ایران هم تایید شد
جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه کشته شدن رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح و وزیر دفاع در اولین موج حملات روز شنبه را تایید کرد.
به گزارش رادیو فردا، به این ترتیب نام عبدالرحیم موسوی، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح، و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، هم به فهرست طولانی مقامات بلندپایهای از حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد که روز شنبه در حملات ایالات متحده و اسرائیل کشته شدند.
پیشتر تایید شده بود که محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و علی شمخانی، مشاور رهبر و دبیر شورای دفاع، نیز کشته شدهاند.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، این افراد همه در جلسه شورای دفاع کشته شدهاند.
چند منبع خبری پیشتر نوشتهاند که در حملات غافلگیرانه روز شنبه ۴۰ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
هنوز هیچ مقام رسمی این آمار را تأیید نکرده است.