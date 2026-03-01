یک باشندهٔ ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید شش خانواده از اقارب او، به شمول خانواده‌های برادر و خواهرش در ایران زندگی می‌کنند و از زمان آغاز حملات تاکنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد.

او روز یکشنبه ۱۰ حوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:

من دیروز ساعت ده صبح بود که با برادر و خواهر خود صحبت کردم بعد تیلیفون قطع شد، یک ساعت بعد از آن شنیدم که اسراییل بر ایران حمله کرده

دیگر با آنها به تماس شده نتوانستم، خیلی نگران و حیران هستم که چی کار کنم؟ چگونه از آنها خبرگیر باشم؟"

همچنان یک باشندهٔ ولایت کابل که خانوادهٔ کاکا وشماری از دوستانش در ایران ساکن اند می‌گوید که از وضعیت آنان بیخبر است.

"دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است به تشویش شدم باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم وصل نشد، انترنت کار نمی کرد، مسج صوتی برایش فرستادم، حالا که در میدیا خبر ها را تعقیب می کنم خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشند."

بر اساس معلومات برخی رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیای اقتصاد ،از آغاز حملات، حکومت ایران شبکه های اینترنت و تیلیفون در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع‌رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است.

رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماری از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تماس ها برقرار نشد.

حملات مشترک امریکا و اسرائیل صبح روز شنبه ۹ حوت بر ایران آغاز شد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در یک ویدئوی هشت دقیقه‌ای که در شبکه ‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم امریکا با از میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است.

برخی رسانه‌های ایرانی، از جمله خبرگزاری تسنیم، گزارش داده‌ که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دزفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته، تسنیم ادعا کرده که این حملات کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

در این حملات شماری از مقام‌های بلندپایهٔ ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز کشته شده‌اند.

ایران یکی از کشورهای محسوب می‌شود که جمعیت قابل توجهی از مهاجران افغان را میزبانی می‌کند.

برعلاوه افغان های که در سال های قبل به آن کشور رفته اند پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، هزاران افغان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی و مشکلات اقتصادی خوانده اند به کشور های همسایه، از جمله ایران، پناه برده اند.

نادر یار احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در اپریل سال ۲۰۲۵ گفت که حدود ۶.۱ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.

با این حال، بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد، بیش از ۱.۸ میلیون افغان در سال ۲۰۲۵ از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.