او روز یکشنبه در یک گفتوگوی تیلیفونی با نشریۀ اتلانتیک گفت: "آنها میخواهند صحبت کنند و من هم موافقت کردهام که صحبت کنم، بنابراین با آنها گفتوگو خواهم کرد. باید زودتر این کار را انجام میدادند. باید زودتر آن چیزی را که بسیار عملی و آسان بود ارائه میکردند. آنها بیش از حد صبر کردند."
در همین حال وزارت خارجۀ عمان میگوید که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، در تماس تیلیفونی با همتای عمانی خود، بدر البوسعیدی گفته که تهران آمادۀ "هرگونه تلاش جدی برای کاهش تنش" است.
عمان در سه دور اخیر مذاکره هستهای میان امریکا و ایران نقش میانجی را ایفا کرد.
امریکا و اسرائیل از صبح شنبه حملات مشترک خود به ایران را آغاز کردند و تا به حال علاوه بر کشته شدن علی خامنهای، مرگ چندین فرمانده ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است.
رئیسجمهور امریکا همچنین در گفتوگو با شبکۀ فاکس نیوز گفته که در جریان حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران، ۴۸ تن از سران جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
از سوی دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد از زمان آغاز عملیات "خشم حماسی" امریکا علیۀ ایران در روز شنبه تا شش بجۀ شام به وقت ایران سه نیروی نظامی امریکایی در جریان عملیات علیۀ ایران کشته و پنج نفر دیگر بهشدت زخمی شدهاند.
سنتکام به محل کشته شدن این نیروها اشاره نکرده و گفته است تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به بستگان درجهیک، از انتشار جزئیات بیشتر ازجمله هویت نیروهای جانباخته، خودداری خواهد کرد.
اسرائیل هم اعلام کرده که دستکم ۹ نفر در حملۀ موشکی ایران به یک منطقۀ مسکونی در شهر بیتشمش در مرکز اسرائیل کشته شدند.
این مرگبارترین رویداد در اسرائیل پس از آغاز عملیات مشترک اسرائیل و امریکا علیۀ ایران است که از روز شنبه آغاز شد.
شنبهشب نیز اصابت یک موشک ایرانی به چند ساختمان مسکونی در شهر تلآویو به مرگ یک زن ۵۰ ساله منجر شد و یک زن ۶۸ ساله دیگر هنگام شتاب دررفتن به پناهگاه بر اثر خفگی جان خود را از دست داد.
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در حال بررسی است که چرا سامانههای دفاعی نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند. سامانههای دفاع هوایی اسرائیل بیش از ۲۰۰ موشک دیگر ایرانی را در دو روز اخیر رهگیری کردهاند.
در دومین روز از موج تازۀ حملات امریکا و اسرائیل به ایران، روز یکشنبه ۱۰ حوت، نقاط مختلفی در تهران هدف حمله قرار گرفته است.
مقامات امریکا و اسرائیل اعلام کردهاند که مراکز حکومتی بهویژه امکان نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله این اهداف هستند.
در تصاویری که خبرگزاری فرانسه از تهران در روز یکشنبه منتشر کرده حجم زیاد دود سیاه در نقاط مختلف پایتخت در پی انفجارهای شدید مشاهده میشود.
پس از تأییدی خبر کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران روز یکشنبه به شبکۀ خبری الجزیره گفت که اعضای مجلس خبرگان "شاید ظرف یک یا دو روز یک رهبر جدید برای کشور انتخاب کنند."
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، یک شورای سهنفره به شکل موقت جانشین رهبر شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوۀ قضائیه و علیرضا اعرافی، یکی از فقهای شورای نگهبان، اعضای این شورا هستند.