ادامۀ حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از مهاجران افغان از ترس جنگ به افغانستان بازگشتند

ایمل انوری یکی از آن هاست که به تازگی با بیم و نگرانی از آینده با خانواده شش نفرهاش به زادگاهاش در ولایت هرات بازگشته است.
او در مورد این که چگونه ایران را ترک کردند به رادیو آزادی چنین گفت: «ساعت ۲ شب ایران را ترک کردیم. با ترس و وحشت به وسیلۀ یک تکسی خود را به خط مترو در تهران رساندیم. سپس به مشهد آمدیم. شب را در مشهد سپری کردیم و تا اطراف ساعت ۷ در مشهد بودیم و بعد حرکت کردیم و طرف مرز دوغارون رفتیم. مرز متاسفانه بسته بود و تا ۸ شب با خانواده روی سرک در مرز ماندیم. مرز که باز شد توانستیم از ایران به افغانستان برویم.»
خانوادۀ آقای ایمل متشکل از همسر و دختر، پدر و مادر و دو برادرش است که حالا به گونۀ موقت در خانۀ مامایش به سر میبرند.
او گفت که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به گونۀ غیرقانونی به ایران رفتند و در بخش بسته بندی در یکی از کارخانه های تولیدی جوس شهر کرج کار میکرد.
او میگوید که مطمین نیست در افغانستان فرصت کاری به موقع برایش میسر خواهد شد یا نه.
«بزرگترین نگرانی ما در افغانستان از بابت کار و زندگی است. آیا ما میتوانیم در این جا برای خود کار پیدا کنیم و زندگی خود را به گونۀ نورمال پیش ببریم یا خیر؟»
ایران، صبح شنبه صحنۀ حملات گسترده ایالات متحده و اسراییل بود.
در این حملات افزون بر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، محمد پاکپور، فرمانده عمومی سپاه پاسداران، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، علی شمخانی، مشاور شورای دفاع، و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، کشته شدند.
ایران در واکنش با استفاده از صدها راکت و طیارۀ بی سرنشین پایگاههای نظامی ایالات متحده و نیز مکانهای کلیدی انرژی و تجارتی را در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هدف حمله قرار داده است.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت، که هدف عملیات نظامی علیه ایران «نابود کردن راکتها، نیروی بحری و دیگر زیرساختهای امنیتی» تهران است.
این جنگ سبب شده است تا افغانهای دیگر مثل ایمل انوری نیز کار و زندگیاش را رها کنند و به افغانستان بازگردند.
عزت الله مهران، ۲۷ ساله از ولایت دایکندی یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران است.
او که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به تهران رفت، دو سال پیش به کسب تحصیلات عالی در این پوهنتون پرداخت.
اما آقای مهران به رادیو آزادی گفت که از ترس جنگ دروسش را ناتمام ماند و مجبور به بازگشت از تهران به افغانستان شد.
«گفتند که اوضاع خوب نیست و ما نمیتوانیم شما را اینجا در خوابگاه دانشگاه بمانیم. گفتند که یا با نزدیکان خود دورتر از تهران بپیوندید یا برگردید به افغانستان. همین که ما شرایط را مناسب ندیدیم با تعداد کثیری از دانشجویان تقریباً ۴۰ مشمول بانوان و آقایان به افغانستان برگشتیم.»
او گفت که نگران سرنوشتش است: «ما نگران استیم که اگر وضعیت خراب تر شود، سرنوشت ما کسانی که در آستانه فارغ شدن استیم چه خواهد شد.»
تا هنوز شمار مهاجران افغان که پس از جنگ، ایران را ترک کردهاند، اعلام نشده است.
فرار مهاجران افغان از ایران در حالی آغاز شده که جنگ در آن کشور ادامه دارد، جنگی که نه تنها سبب بیرون شدن افغانها از ایران بل که به فرار شماری از ایرانیها نیز انجامیده است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که «صدها ایرانی» از مرز عبور کرده و وارد خاک ترکیه شدهاند.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در مراسم اهدای مدال به سربازان اردو در قصر سفید بار دیگر چهار هدف برای حمله به ایران برشمرد: محو توانایی موشکی ایران، از بین بردن نیروی بحری و پایان دادن به جاهطلبی هستهای ایران و در نهایت جلوگیری از رساندن تسلیحات به دست «تروریستها».
به گفته او، نیروهای امریکایی تاکنون ده کشتی ایران را به قعر دریا فرستادهاند.
رئیس جمهور ترمپ افزود که اردوی امریکا از برنامهای که پیشتر ریخته بود بسیار جلوتر است و تاکنون به اهداف خود رسیده است، اما میتواند «خیلی طولانیتر شود.»