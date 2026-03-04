از خبر مرگ خامنهای خوشحال شدیم، اما حالا این بمبارانهای سنگین مرا نگران ساخته استیک مرد ۵۶ ساله در تهران
در حالی که ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بمباران گستردهای را برای فلجکردن حاکمان روحانی ایران به راه انداختهاند، با مرگ آیتالله علی خامنهای رهبر ارشد ایران، ایرانیها در بین ترس و امید گیر مانده اند و توجه آنها به این سوال معطوف شده که پس از این چه خواهد شد؟
براساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، حملات هوایی امریکا و اسرائیل از ۲۸ فبروری تاکنون بخش بزرگی از رهبری به شمول رهبر ارشد ایران را نابود کرده، اما به گفته نهادهای محلی بشردوستانه، این حملات همچنان باعث کشتهشدن صدها غیرنظامی و ویرانی شفاخانهها و مکاتب شده است.
یک مرد ۵۶ ساله در تهران که بهدلیل امنیتی نخواست نامش افشا شود، به رادیو فردا ، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت:
«از خبر مرگ خامنهای خوشحال شدیم، اما حالا این بمبارانهای سنگین مرا نگران ساخته است. ایران نباید ویران و از هم پاشیده شود. امیدوارم آینده روشن باشد.»
مرگ خامنهای، خودکامهای که حدود ۴۰ سال با مشت آهنین بر ایران حکومت کرد، از سوی شماری از مردم در سرکهای ایران جشن گرفته شد. اما برای بسیاری هم، تمرکز خیلی زود به این موضوع برگشت که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمپاین حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل، تهدیدی بالقوه برای نظام دینی ایران به شمار میرود. اگر جمهوری اسلامی از هم فرو پاشد، برخی نگراناند که این کشور چند ملیتی با حدود ۹۰ میلیون نفوس، مانند همسایگانش عراق و افغانستان، به جنگ داخلی و هرجومرج کشانده شود.
یک مادر ۴۹ ساله در تهران به رادیو فردا گفت:
«بمبارانها وحشتناک است و ما شنیدیم که حملات هوایی امریکا و اسرائیل بر مناطق مسکونی اصابت کرده است. ما شبها خواب نداریم و یکی از سگهایم از ترس در تشناب پنهان میشود.»
براساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل از ایرانیها خواستهاند که قیام کنند و «کنترول حکومت خود را به دست بگیرند».
بسیاری منتظر شنیدن خبر مرگ رهبر بودند، اما صدای راکتها و انفجارها، مجال چندانی برای خوشی باقی نگذاشته استیک زن ۲۷ ساله در تهران
اما سرکهای شهرهای بزرگ ایران، که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی شبهنظامی بسیج گزمه میشود، بهگونه عجیبی خاموش بوده و هیچ نشانهای از قیام دیده نمیشود.
در ماه جنوری، مقامهات جمهوری اسلامی سرکوبی خشنی را علیه اعتراضات گستردۀ مردم به راه انداختند که در آن هزاران تن کشته شدند؛ تضاهراتی که بزرگترین تهدید علیه حاکمیت آنها در دهههای اخیر محسوب می شود.
در حالی که ایالات متحده و اسرائیل همچنان اهداف امنیتی و حکومتی را بمباران میکنند، در تهران پایتخت ایران، شهری با حدود ۱۰ میلیون نفوس، بسیاری از مردم در خانهها ماندهاند.
بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر ایران، تعداد کشتهشدگان در این کشور از زمان آغاز حملات امریکا از ۲۸ فبروری، تا ۳ مارچ به ۷۸۷ تن رسیده است.
در همین حال، نهاد «فعالان حقوق بشر ایران» که در امریکا مستقر است در گزارش گفته که ۷۴۲ فردملکی، از جمله ۱۷۶ کودک، جان باختهاند.
یک زن ۲۷ ساله در تهران گفت که «بسیاری منتظر شنیدن خبر مرگ رهبر بودند، اما صدای راکتها و انفجارها، و کشتهشدن کودکان و مردم، مجال چندانی برای خوشی باقی نگذاشته است.»