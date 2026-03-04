پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، می‌گوید که موج‌های بیشتری و بزرگ‌تری از حملات علیه ایران در راه است و به گفتهٔ او، کار تازه شروع شده است.

او روز چهارشنبه ۱۳ حوت، در پنجمین روز حملات علیه ایران، در پنتاگون گفت که امریکا و اسرائیل، «دو نیروی هوایی قدرتمند جهان»، در نزدیک به یک هفته، کنترل کامل حریم هوایی ایران را به دست خواهند گرفت.

آقای هگست گفت که سایر نیروهای امریکایی نیز در حال رسیدن به منطقه هستند.

او بیشتر گفت: "تنها چهار روز می‌شود که ما وارد این درگیری شده‌ایم، اما نتایج آن چشم‌گیر و واقعاً تاریخی بوده است. تنها ایالات متحده می‌توانست این جنگ را رهبری کنند، اما زمانی که نیروهای دفاعی اسرائیل نیز با ما یک‌جا شدند، توانایی ویران‌کنندۀ نیروهای ما بیشتر شد. این ائتلاف به معنای از میان برداشتن دشمنان اسلام‌گرای تندرو ما است."

وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه اظهاراتش گفت که امریکا در جنگ با ایران پیروز است و اردوی ایالات متحده تا هر زمان که لازم باشد می‌تواند بجنگد.

امریکا و اسرائیل روز شنبهٔ گذشته حملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند.

در این حملات، علاوه بر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی شماری از مقامات ایرانی و صدها نفر کشته شده‌اند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز سه‌شنبه، گفت که در روزهای آینده، ایران ضربات شدیدی خواهد دید.









ترمپ در هنگام دیدار با فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی در قصر سفید گفت: «آن‌ها (ایران) دیگر دفاع هوایی ندارند و هیچ سیستم کشف دیگری هم ندارند، بنابراین آسیب شدیدی خواهند دید.»

وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک زیردریایی این کشور در اقیانوس هند یک کشتی جنگی ایران را غرق کرده است.

پلیس و مقامات نظامی سریلانکا روز چهارشنبه گفتند که اجساد ۸۷ نفر از سرنشینان این کشتی ایرانی پیدا شده است.

ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل، حملات راکتی علیه اسرائیل آغاز کرده و پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی امریکا در شرق میانه را نیز هدف قرار داده است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم قطر، روز چهارشنبه، از وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، خواست تا هرچه سریع‌تر حملات خود علیه کشورهای خلیج فارس را متوقف کند.

ایران پاسخ داد که حملات آن‌ها در شرق میانه علیه منافع امریکایی‌هاست و قطر و دیگر کشورها هدف آن‌ها نیستند.

صدراعظم قطر این ادعای ایران را رد کرد و گفت که در حملات راکتی و طیاره های بی سرنشین ایران، مناطق مسکونی قطر، از جمله اطراف میدان هوایی بین‌المللی حمد، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات تولید گاز هدف قرار گرفته‌اند.