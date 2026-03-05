افراد در زندگی مسئولیتها، اهداف و کارهایی دارند که انجام آنها ضروری است و بسته به سن، شغل و شرایط زندگی متفاوتاند.
برخی افراد امور و برنامههای خود را بهخوبی سازماندهی و مدیریت میکنند، در حالی که برخی دیگر هنوز نتوانستهاند روش مشخصی برای مدیریت امور روزمره خود پیدا کنند.
حمیدالله، ساکن میدان وردک که تا سطح لیسانس تحصیل کرده، اکنون یک کسبوکار کوچک دارد میگوید نمیتواند هم تحصیلات عالی خود را ادامه دهد و هم به کارش برسد.
«آرزو و امید داشتم که دوره ماستری را ادامه دهم و پیشرفت کنم، اما زمان و مشغولیت های کاری این فرصت را از من گرفت؛ اکنون یک کسبوکار کوچک دارم و مشغول آن هستم و نمیتوانم درسهایم را ادامه بدهم.»
اما برعکس، احمد خالد، ساکن کابل، با اینکه در چند مکان کار میکند، میگوید که تحصیلاتش در رشته روابط عمومی تا سطح ماستری را به پایان رسانده است:
«تا کنون در انجام کارها عقب نماندهام، زیرا برای هر کار برنامه دارم، یک دفترچه دارم، یادداشت میکنم و بر اساس یادداشتهایم پیش میروم.»
افغانستان با مشکلات اقتصادی گستردهای روبرو است و ساکنان آن برای تأمین زندگی مجبورند هم کار کنند و هم تحصیل کنند ،این وضعیت تنها به حمیدالله و احمد خالد محدود نمیشود و افراد متأهل باید فرزندان خود را نیز تربیت و مراقبت کنند، بیشتر زنان کارهای خانه را انجام دهند و سایر مسئولیتهای روزمره را مدیریت کنند.
یک زن ساکن کابل که نخواست نامش ذکر شود، درباره مصروفیت های روزمره خود به رادیو آزادی گفت:
«با اینکه من معلم هستم و در یک مکتب خصوصی تدریس میکنم، همزمان آموزش آنلاین دارم و علاوه بر آن کارهای خانه را هم انجام می دهم و برای همه چیز یک تقسیم اوقات منظم دارم.»
کارشناسان بخش اداره و مدیریت نیز معتقدند، چه کارها زیاد باشند و چه کم، برای انجام منظم آنها نیاز است که برنامه،طرح و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد.
عزتالله زهیر، استاد بخش اداره و مدیریت در یک پوهنتون خصوصی کابل، به رادیو آزادی گفت:
«اگر کسی بخواهد در زندگی مدیریت خوبی داشته باشد، باید ابتدا مدیریت زمان را یاد بگیرد که چگونه زمان را مدیریت کند؛ سپس مدیریت کارها را بیاموزد که کدام کار اول انجام شود و کدام دوم؛ برای هر کار برنامهریزی شود و مشخص گردد هر کار چقدر زمان میبرد، سپس باید آنها را سازماندهی کند، بعد کار خود را آغاز و اقدام کند، و چهارم کنترل است تا بررسی کند آیا کاری که قبلاً برنامهریزی و سازماندهی کرده و آغاز کرده بودم، همانطور پیش رفته و به آن رسیدهام یا نه.»
او این موارد را کلید موفقیت در کار، انجام مسئولیتها و مدیریت امور میداند و میگوید که این کارها اعتماد به نفس را تقویت میکند، زندگی را منظم میسازد و افراد را صاحب یک زندگی آرام و لذتبخش میکند.
دانشمندان بینالمللی نیز بر این موضوع تأکید کردهاند. پیتر دراکر، دانشمند اتریشی که مدیریت را بهعنوان یک علم و رشته مستقل معرفی کرد و به همین دلیل پدر مدیریت نوین نامیده میشود، گفته است که : «آنچه اندازهگیری شود، مدیریت میشود.»