بنیت پنجشنبه ۱۴ حوت در شبکهٔ ایکس نوشت: "من عمیقاً نگران میلیونها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی میکنند و در حاشیه قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها."
این نگرانی در حالی مطرح شده است که امریکا و اسرائیل روز شنبهٔ گذشته حملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند.
در این حملات، علاوه بر آیتالله علی خامنهای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شماری از مقامهای ایرانی و صدها نفر کشته شدهاند.
بازگشت و انتقال زنان و دختران به مکانهای امن یکی از اولویتهایی است که باید هرچه زودتر انجام شود
پس از این حملات، ارتباط باشندگان ایران با بیرون از آن کشور به دلیل قطع شبکههای مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده است. در نتیجه، بسیاری از شهروندان افغانستان که خانوادهها و عزیزانشان در ایران زندگی میکنند، نتوانستهاند با آنان تماس برقرار کنند و از وضعیتشان آگاه شوند.
آصفه استانکزی، آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیادی را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر میبرد، نگرانی مشابهی با ریچار بنیت دارد. او میگوید محدودیتهای قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان، بهویژه زنان و دختران، در ایران میتواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد.
او گفت: "این افراد به دلیل محدودیتهای قانونی و اجتماعی که دارند، از خدمات اساسی محروماند و همین کمبود حمایتهای مالی و امنیتی باعث میشود که بیشتر در معرض خطر قرار گیرند. بازگشت و انتقال زنان و دختران به مکانهای امن یکی از اولویتهایی است که باید هرچه زودتر انجام شود. همکاری کشورهای میزبان و سازمانهای غیردولتی در این بخش بسیار ضروری است."
شدیداً نگران وضعیت هموطنان افغان خود، بهویژه زنان و دختران، هستیم؛ زیرا برخی از آنان که مدرک قانونی ندارند، ممکن نتوانند به مناطق امن انتقال یابند
رقیه ساعی، فعال دیگر حقوق زنان افغان، میگوید که نداشتن مدرک قانونی برای رفتن به مناطق امن میتواند به یک دردسر جدی برای مهاجران افغان، بهویژه زنان و دختران، تبدیل شود.
او گفت: "با آغاز درگیریها در ایران، شدیداً نگران وضعیت هموطنان افغان خود، بهویژه زنان و دختران، هستیم؛ زیرا برخی از آنان که مدرک قانونی ندارند، ممکن نتوانند به مناطق امن انتقال یابند و به دلیل مشکلات امنیتی نیز نمیتوانند به افغانستان بازگردند. این وضعیت واقعاً نگرانکننده است."
شمار دقیق مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرند روشن نیست، اما گزارشهای متعدد تعداد افغانهای دارای مدرک و بدون مدرک را میان چهار و نیم میلیون تا شش میلیون نفر برآورد کردهاند.
تلویزیون دولتی ایران در نخستین روز حملات امریکا و اسرائیل به این کشور از باشندگان تهران خواست که این شهر را ترک کنند.
هنوز روشن نیست که مهاجران افغان در ایران در چه وضعیتی به سر میبرند. رادیو آزادی با برخی محصلان و خانوادههایی که توانستهاند به افغانستان بازگردند گفتگو کرده است. آنان وضعیت در ایران برای مهاجران گیرمانده را نگرانکننده توصیف کردهاند.