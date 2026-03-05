وزارت دفاع حکومت طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات هوایی و زمینی نیروهای پاکستانی در روز و شب چهارشنبه در بخشهای مختلف افغانستان، روز پنجشنبه بر قوماندانی عمومی نیروهای «افسی» پاکستان در منطقه کچلاغ ایالت بلوچستان، موسوم به «غزه بند»، حملات هوایی انجام دادهاست.
صدیقالله نصرت، معاون سخنگوی این وزارت، در یک پیام ویدیویی که به رسانهها فرستاده گفته است که این عملیات در امتداد خط دیورند و از سمت ولایتهای کندهار، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا به آن سوی این خط انجام شدهاست: "در این حملات که دفتر قوماندانی دشمن و لیلیهٔ سربازان هدف قرار داده شد، دهها سرباز «افسی» کشته و زخمی شدهاند و به ساختمانها نیز خسارات سنگینی وارد شدهاست. همچنان در ۲۴ ساعت گذشته حملات دیگر انتقامی نیز بر نیروهای پاکستانی انجام شدهاست."
آقای نصرت ادعا کرد که در جریان ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲ پوسته و قرارگاه نیروهای پاکستانی از بین برده شده، ۴۱ تن از نیروهای پاکستانی کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
او همچنین گفت که سه طیارهٔ کشفی و بیپیلوت نیروهای پاکستانی نیز سرنگون شدهاست.
در همین حال، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز چهارشنبه در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود ادعا کرده که از آغاز درگیریها میان آنان و طالبان، ۴۸۱ تن از طالبان کشته، ۶۹۶ تن زخمی شده و ۲۲۶ پوستهٔ طالبان نیز تخریب شدهاست.
او افزوده که در سراسر افغانستان ۵۶ محل بهگونهٔ مؤثر از طریق حملات هوایی هدف قرار داده شدهاند.
اما وزارت دفاع حکومت طالبان این اطلاعات را رد کرده و آن را پروپاگندا خوانده است.
صدیقالله نصرت گفت که در ۲۴ ساعت گذشته، سه تن از نیروهای طالبان کشته و هفت تن دیگر زخمی شدهاند، اما به گفتهٔ او در این مدت شماری از غیرنظامیان افغان نیز کشته و زخمی شدهاند، هرچند دربارهٔ شمار دقیق آنان چیزی نگفت.
رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل ادعاهای هیچیک از طرفها را تأیید کند.
در همین حال، یک مسئول استخبارات حکومت طالبان در زون شرق که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که از عصر روز چهارشنبه به اینسو، نیروهای پاکستانی به ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار و ولسوالی ناری ولایت کنر هاوان شلیک کردهاند.
به گفتهٔ او، در لعلپور این حملات به غیرنظامیان تلفات وارد کرده و در این ولسوالیها باعث بیجا شدن دهها خانواده نیز شدهاند: "در منطقهٔ انارگی ولسوالی لعلپور که یک ساحهٔ سرحدی است، گاهگاهی درگیریها افزایش مییابد و در حال حاضر بسیاری از خانوادهها از آنجا بیرون شدهاند. همچنان در منطقهٔ دوکلام ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شمار زیادی از مردم از مناطقشان بیرون شدهاند، زیرا اینجا خط نخست جنگ به شمار میرود. تلفات ملکی زیاد است، مردم بیجا شدهاند، خانهها ویران گردیده، افراد زخمی شده و شماری نیز جان باخته اند."
همچنان باشندهگان ولسوالیهای علیشیر و زازی میدان ولایت خوست به رادیو آزادی گفته اند که از ناوقت روز چهارشنبه به اینسو، از سوی پاکستان بر مناطق نزدیک به خط دیورند در این ولسوالیها شمار زیادی راکت شلیک شده و این حملات هنوز هم ادامه دارد.
حملات راکتی همچنان ادامه دارد. تمام مردم از منطقه بیرون شده و خانههای خود را ترک کردهاند
بهگفتهٔ آنان، این وضعیت بسیاری از مردم را مجبور ساخته تا مناطق خود را ترک کنند.
نور، یکی از باشندهگان ولسوالی علیشیر، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت: "در منطقهٔ دبگی ولسوالی علیشیر حملات راکتی همچنان ادامه دارد. تمام مردم از منطقه بیرون شده و خانههای خود را ترک کردهاند. در اینجا تقریباً باشندهگان سه قریه زندهگی میکنند. راکتهایی که از سوی پاکستان شلیک میشود، بر خانههای مردم عام اصابت میکند. مردم کوچ کردهاند و با مشکلات بسیار جدی روبهرو هستند؛ برخی دیگر جای بودوباش ندارند و برخی هم هزینهٔ رفتن به جای دیگر را ندارند. ما خواستار کمکهای عاجل هستیم."
محمدالله، یکی از باشندهگان منطقهٔ انگور اده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا نیز گفت: "همین حالا نیز در اینجا از سوی پاکستان تیراندازی ادامه دارد. یک مرمی هاوان بر یک خانه اصابت کردهاست، اما تا هنوز معلوم نیست کسی در آن زخمی شده است یا نه. بسیاری از مردم به سوی ولسوالیهای ارگون و سروبی کوچ کردهاند."
دو تن از باشندهگان ولایت کندهار نیز در صحبت با رادیو آزادی وضعیت مشابهی را بیان کرده و گفتهاند که مردم به دلیل ادامهٔ درگیریها با مشکلات و دشواریهای جدی روبهرو شدهاند.
بسیاری از مردم به سوی ولسوالیهای ارگون و سروبی کوچ کردهاند
این درحالیست که برخی رسانههای نزدیک به طالبان، از جمله رادیو حریت، صبح روز پنجشنبه گزارش دادند که جتهای پاکستانی ولسوالی زازی میدان ولایت خوست و همچنان بخشهایی از ولایت کندهار را بمباران کردهاند.
همچنان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان، گزارش داده که نیروهای پاکستانی روز چهارشنبه در ولسوالی شملزوی ولایت زابل بر غیرنظامیان افغان تیراندازی کردهاند که در نتیجهٔ آن شماری زخمی شده و بسیاری از خانوادهها مجبور به ترک مناطقشان شدهاند.
قابل یادآوریست که ادامهٔ این درگیریها نگرانی بسیاری از کشورها و سازمانها، از جمله سازمان ملل متحد، را نیز برانگیخته است.
استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک به خبرنگاران گفت که هر دو طرف باید هرچه زودتر خشونتها را متوقف کرده و از غیرنظامیان حفاظت کنند، زیرا به گفتهٔ او ادامهٔ این درگیریها روند رساندن کمکها به افراد نیازمند را نیز متوقف ساخته است.
اما روزنامهٔ پاکستانی «دان» گزارش داده که عاصم منیر، لوی درستیز نیروهای مسلح پاکستان که از دفتر مرکزی نیرو در وزیرستان دیدن میکرد، بر ادامهٔ جنگ تأکید کرده و گفته است که تا زمانیکه به گفتهٔ او طالبان افغان حمایت از شورشیان را متوقف نکنند، صلح برقرار نخواهد شد.
پاکستان طالبان افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) که مخالف حکومت پاکستان است، متهم میکند؛ اما حکومت طالبان بارها این موضوع را رد کرده و گفته است که به هیچکس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.