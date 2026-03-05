کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران ، خواستار از سرگیری فعالیت تلویزیون «راه فردا» شد

در اعلامیه آمده است که ماموران استخبارات طالبان در (۹ حوت) به دفتر تلویزیون راه فردا در کابل یورش بردند ، نشرات اش را توقف دادند و اموال آن را مصادره کردند.

به لیه یی ، مدیر برنامۀ آسیا-پسفیک کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران گفته است که این اقدام طالبان نمونۀ از تهدید و خاموش کردن گزارش دهی مستقل است و باید پایان یابد.

از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را خلاف ارزش های بنیادی آزادی رسانه ها دانسته است.

سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی روز پنجشنبه (۱۴حوت) گفت که از ادامۀ محدودیت ها و فشار ها بر رسانه ها در افغانستان نگران اند.

او افزود:

به ارزش های آزادی بیان و همچنان آزادی رسانه ها احترام قائل شوند

« طالبان باید فارغ از هرنوع روی‌کردی که چه هم‌سوی شان است و چه منتقد شان است به ارزش های آزادی بیان و همچنان آزادی رسانه ها احترام قائل شوند. ما خواستار بازگشایی دفتر تلویزیون راه فردا هستیم.»

تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

خُبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز شنبه این هفته در شبکۀ ایکس نوشته بود که تصمیم در مورد توقف این رسانه و مصادرۀ ملکیت های آن به این دلیل گرفته شد که محمد محقق حملات هوایی پاکستان به افغانستان را جایز دانست و در برابر آن حملات انتقام جویانۀ حکومت طالبان را محکوم کرد.

آقای محقق که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان و حاکم شدن دوبارۀ طالبان بر این کشور در ترکیه زندگی می کند ، در گفت‌وگو با رادیو آزادی به این اقدام طالبان واکنش نشان داد و گفت:

ما حق داریم در بارۀ کشور ما ، در بارۀ منافع مردم ما صحبت کنیم

« ما حق داریم در بارۀ کشور ما ، در بارۀ منافع مردم ما صحبت کنیم. گفته بودم که چه حق دارند که آنها {طالبان} افغانستان را خانۀ تروریزم درست می کنند. تروریست های پاکستان را آنجا جای می دهند ، تروریست های آسیای میانه را جای می دهند. چرا چنین یک کار را می کنند که موجب می شود افغانستان را درگیر بسازد با پاکستان. این مسایل را گفته بودیم و این حق ما است که بگوییم ، ولی آنها{طالبان) حرف را هم نتوانستند تحمل کنند.»

طالبان ادعا ها در مورد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو افغانستان رد کرده و پیوسته گفته اند که به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.

در ادامۀ محدودیت ها بر رسانه ها در فغانستان زیر حاکمیت طالبان ، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که طالبان روز چهارشنبه دفتر رادیو خوشحال را در ولایت غزنی بسته و نشرات آن را متوقف کردند.

بر اساس خبرنامۀ مرکز خبرنگاران افغانستان ، دفتر مطبوعاتی طالبان در غزنی گفته است که این رادیو به‌دلیل «نقض ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی از سوی کمیته فرهنگی ولایتی غزنی بسته شد و فعالیت آن به حالت تعلیق در آمده است.»

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته چندین دستورالعمل مربوط به محدودیت‌های رسانه‌ای صادر کرده‌اند.

سازمان حمایت از رسانه های افغانستان در عکس العمل به توقف نشرات تلویزیون راه فردا گفته است که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از اصول اساسی حقوق بشر و از ارکان بنیادین هر جامعه به شمار می‌رود.

به گفتۀ این سازمان ، محدود ساختن فعالیت رسانه‌ها و جلوگیری از نشرات آنان، نقض آشکار این اصول و مغایر با موازین پذیرفته‌شدۀ ملی و بین‌المللی در عرصۀ آزادی بیان است.



