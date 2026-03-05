در پی حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های مرزی ننگرهار، نزدیک گذرگاه تورخم، ده‌ها خانواده خانه‌های‌شان را ترک کرده و به کمپ لعل‌پور پناه برده‌اند. به گفتۀ باشندگان محل، درگیری‌ها پس از نماز تراویح در اواخر هفته آغاز شد و تا ساعت‌ها ادامه یافت. همزمان با افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و اسلام‌آباد، دو طرف درباره اهداف این حملات روایت‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند؛ پاکستان می‌گوید مواضع وابسته به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را هدف قرار داده، اما طالبان این ادعا را رد می‌کند.