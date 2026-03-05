درگیری ها بین پاکستان و افغانستان و تاثیر آن بر مردم افغانستان

ادارهٔ ملل متحد می‌گوید که ادامهٔ درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان ده‌ها هزار نفر را در افغانستان از خانه‌های اصلی‌شان بی‌جا کرده و همچنین رساندن کمک‌های غذایی از سوی نهادهای امدادی به نیازمندان را با کندی مواجه ساخته است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا)روز پنجشنبه، پنجم ماه مارچ، در گزارشی اعلام کرد که این درگیری‌ها به‌ویژه ده ولایت افغانستان را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است.

اوچا ولایت‌های کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را نام برده و گفته است که از ۲۶ فبروری تا سوم مارچ، در نتیجهٔ افزایش درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان، این ولایت‌ها بیشتر آسیب دیده‌اند.

تا چهارم مارچ شمار غیرنظامیان کشته‌شده در این درگیری‌ها ۵۴ نفر و شمار زخمی‌ها ۱۲۹ نفر گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، نهادهای بشردوستانه تخمین می‌زنند که در نتیجهٔ درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، نزدیک به ۱۶ هزار و ۵۰۰ خانواده در ولایت‌های خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا و نورستان از خانه‌های خود بی‌جا شده‌اند.

در ولایت‌های شرقی، همچنان حدود ۷ هزار خانواده که پیش از این در اثر زلزلهٔ ۳۱ آگست سال ۲۰۲۵ بی‌جا شده بودند، هنوز هم دور از خانه‌های اصلی‌شان زندگی می‌کنند. به این ترتیب شمار مجموعی خانواده‌های بی‌جا شده در این مناطق به حدود ۲۳ هزار و ۳۷۰ خانواده می‌رسد که در مجموع نزدیک به ۱۶۳ هزار و ۵۹۰ نفر را تشکیل می‌دهد.

اوچا گفته است که تا چهارم مارچ در ولایت‌های ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری‌ها همچنان ادامه داشت. دو تن از باشندگان ولایت‌های ننگرهار و کنر به نام‌های دریاخان و عطاالله خان به رادیو آزادی گفتند:

«از آنسو فیرهای هاوان و توپ صورت می گرفت ، به قریه ها، مناطق و محافل اصابت می کردند. مواشی مردم تلف شد ، خانه های مردم خراب شد، ما مجبور شدیم که در نیمه شب بیرون برایم ، مردم از یک قریه به قریه دیگر رفتند»

«مابر آمدیم بیرون . فیر توپهای پاکستان و جنگ شروع شد گلوله های توپ در اطراف خانه ها اصابت می کرد مواشی و مالها را هدف قرار میدادند.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد گفته است که در نتیجهٔ حملات هوایی از سوی پاکستان، تأسیسات غیرنظامی از جمله مراکز صحی و مکان‌های مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه آسیب دیده‌اند.

در نتیجهٔ درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که اکنون بیش از یک هفته از آن می‌گذرد، ده‌ها هزار نفر دیگر در افغانستان که برای دریافت غذا به کمک‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی وابسته بودند، از این کمک‌ها محروم شده‌اند. بسیاری از نهادهای امدادی سازمان ملل در افغانستان مجبور شده‌اند روند رساندن کمک‌ها به نیازمندان را متوقف کنند.

برنامهٔ جهانی غذا (WFP) هشدار داده است که این بحران وضعیت بشری افغانستان را که از قبل نیز با مشکلات شدید روبه‌رو بود، به‌ویژه در مناطق نزدیک به خط دیورند، بدتر ساخته است.

این نهاد گفته است که توقف توزیع کمک‌های غذایی اضطراری می‌تواند نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر را متأثر سازد. همچنین افزوده است که حملات هوایی و درگیری‌های زمینی ۴۶ ولسوالی در ولایت‌های نورستان، لغمان، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، خوست، کندهار، هلمند و زابل را متاثر ساخته است.

برنامهٔ جهانی غذا گفته است که مجبور شده است به طور موقت کمک‌های اضطراری، حمایت‌های اجتماعی، برنامه‌های غذای مکاتب و فعالیت‌های معیشتی را متوقف کند.

به گفتهٔ این سازمان، در حالی که حداقل چهار ولایت از ولایت‌های آسیب‌دیده از قبل به دلیل وضعیت انسانی نامناسب با سطح بحرانی سوءتغذیه روبه‌رو بودند، اکنون دیده می‌شود که در بیش از نیمی از ولسوالی‌های درگیر، گرسنگی به مرحلهٔ اضطراری رسیده است.

برنامهٔ جهانی غذا پیش از این گفته بود که در حال حاضر می‌تواند ماهانه به دو میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه ارائه کند.

درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان هفتهٔ گذشته زمانی شدت گرفت که پاکستان حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و حکومت طالبان نیز در پاسخ دست به حملات تلافی‌جویانه زد.

تا اکنون نشانه‌ای دیده نمی‌شود که این درگیری‌ها چه زمانی پایان خواهد یافت، اما برخی کشورها از جمله ترکیه گفته‌اند که برای کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام‌آباد از طریق گفت‌وگو آماده‌اند.