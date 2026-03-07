درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان وارد دهمین روز شد

این درگیریها هنوز هم ادامه دارد و به گونهٔ رسمی نشانهای از پایان آن دیده نمیشود.
در شب شانزدهم حوتِ نیز مناطق واقع در امتداد خط دیورند بار دیگر شاهد درگیریهای شدید بودند و هر دو طرف یک بار دیگر ادعا کردهاند که تلفات سنگینی بر یکدیگر وارد کردهاند.
کميشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) گفته که به دلیل این درگیریها، وضعیت در مناطق نزدیک به این خط بحرانی شده و شمار افراد بیجا شده افزایش یافته است.
این اداره در گزارشی که روز جمعه، ۱۵ حوت نشر کرده، گفته که تا پنجم مارچ، ۱۱۵ هزار نفر در افغانستان و ۳ هزار نفر دیگر در پاکستان بیجا شدهاند.
"یو ان اچ سی آر" تأکید کرده که باید برای غیرنظامیانی که برای نجات جان خود در جستجوی مناطق امن یا تلاش برای عبور از مرز هستند، زمینه فراهم شود.
درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان از ۲۶ فبروری آغاز شد؛ پس از آنکه پاکستان در شماری از مناطق ولایتهای ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام داد.
در همین حال، شماری از افراد بیجا شده از مناطق نزدیک به خط دیورند میگویند که به دلیل درگیریهای شدید، در تاریکی شب برای حفظ جان خود خانههایشان را ترک کرده و به مناطق امن پناه بردهاند.
خانههای ما هدف قرار گرفت، اتاقهای ما ویران شد، مالهای ما از بین رفت.
نیازولی، یکی از باشندگان ولسوالی نازیان ننگرهار که اکنون در نزدیکی بازار مارکو در ولسوالی غنیخیل این ولایت بسر میبرد، به رادیو آزادی گفت: "جنگ آغاز شد، خانههای ما هدف قرار گرفت، اتاقهای ما ویران شد، مالهای ما از بین رفت، نیم خانهما آنجا ماند و نیم دیگر را با دشواری بسیار بیرون آوردیم."
شماری از باشندگان ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند نیز سخنان مشابه بیان میکنند.
آنان میگویند که به دلیل جنگ شدید، در شرایط دشوار خانوادههایشان را به شهر خوست رساندهاند.
ولایت خان، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر – تریزو در این ولایت، به رادیو آزادی گفت: "ساعت دوازده شب حمله کردند، تمام منطقه را کاملاً ویران کردند، خانۀ ما چنان هدف قرار گرفت که حتی یک اتاق آن هم سالم نماند."
در ولایت پکتیا که در همسایگی خوست قرار دارد و بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد بیشتر باشندگان آن در پی این درگیریها بیجا شدهاند، شماری از بیجاشدگان این ولایت در گفتگو با رادیو آزادی نیروهای ملیشهای پاکستان را متهم میکنند که خانهها و قریههای مردم ملکی را هدف قرار دادهاند.
درگیری شدید جریان داشت، کودکان و زنان بسیار ترسیده بودند، مجبور شدیم خانه خود را ترک کنیم و به اینجا بیاییم.
محمد یوسف، یکی از باشندگان ولسوالی سکمنی این ولایت که اکنون در شهر گردیز زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت: "در منطقۀ ما وضعیت بسیار خراب بود، درگیری شدید جریان داشت، کودکان و زنان بسیار ترسیده بودند، مجبور شدیم خانه خود را ترک کنیم و به اینجا بیاییم؛ آنجا توپهای بسیار سنگین اصابت میکرد و هر لحظه ترس مرگ وجود داشت."
در همین حال، شماری از بیجاشدگان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از نهادهای کمکرسان درخواست کمک میکنند.
محمدالله، یکی از بیجاشدگان این منطقه، به رادیو آزادی گفت: "باید با ما کمک شود، برای ما خیمه بدهند، ما مردم بسیار فقیر هستیم، شاید در اینجا تعداد بسیار کمی باشند که چیزی داشته باشند، دیگران همه بسیار فقیر اند، هوا بسیار سرد است و ما با کودکان خود زیر آسمان باز ماندهایم."
از سوی دیگر، شماری از باشندگان آن سوی خط دیورند نیز به رادیو آزادی گفتهاند که در نتیجه این درگیریها، برخی از باشندگان مومند ایجنسی، تیرا، وزیرستان شمالی و باجور که پیش از این هم به دلیل درگیری میان نیروهای پاکستان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان آسیب دیده بودند، اکنون مناطق خود را ترک کردهاند.
در همین حال، هر دو طرف بار دیگر در مورد درگیریهای جاری ادعا کردهاند که ضربات سنگینی بر یکدیگر وارد کردهاند.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای که روز شنبه ۱۶ حوت منتشر کرده، ادعا کرده که در ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر از مربوطات ولایتهای خوست، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و کنر در آن سوی خط دیورند بر پوستههای نظامیان پاکستانی حملات سنگینی انجام داده و به آنان تلفات سنگینی وارد کرده است.
در مقابل، حکومت پاکستان تازه دربارۀ این درگیریها چیزی نگفته است؛ اما روز جمعه، ۱۵ حوت، عطاالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شد که در جریان درگیریهای جاری، در حملات هوایی و زمینی به صدها جنگجوی طالبان تلفات وارد شده است.
با توجه به اینکه بیشتر خبرنگاران امکان دسترسی به خطوط مقدم در امتداد خط دیورند ندارند، رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای هر دو طرف را به گونۀ مستقل تایید کند.
اما ملل متحد در بارۀ تلفات غیرنظامیان آمارهای منتشر کرده است.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که از ۲۶ فبروری تا ۵ مارچ، در این درگیریها در افغانستان ۵۶ غیرنظامی کشته شدهاند و ۱۲۹ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند که از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
وزارت خارجۀ طالبان روز جمعه ۱۵ حوت در اعلامیه ای گفته که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در یک تماس تیلیفونی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه در رابطه به جنگ با پاکستان صحبت و تأکید کرده که حکومت آنان برای حل مشکلات به مسیرهای دیپلوماتیک اولویت میدهد، اما حق دفاع از خود را محفوظ میداند.
سازمان ملل متحد، با عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحده عربی، اندونیزیا، مالیزیا،ترکیه و اتحادیه اروپا از طالبان و پاکستان خواستهاند که این درگیریها را پایان داده و گفتگوها را آغاز کنند.