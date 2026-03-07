این استدیوم ظرفیت گنجایش ۱۳۲ هزار تماشاچی را دارد.
هند و نیوزیلند چندین بار با یکدیگر روبهرو شدهاند. در دستکم پنج مسابقهٔ اخیر بیستآوره میان دو تیم، هند چهار بار و نیوزیلند تنها یک بار پیروز شده است.
نیوزیلند تاکنون هرگز قهرمان جام جهانی نشده است، هرچند چندین بار به دیدار نهایی راه یافته است.
در مقابل، هند در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۲۴ قهرمان شده و این بار برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان میرود.
در این دوره، هند برای رسیدن به دیدار نهایی توانست در مرحلهٔ نیمهنهایی انگلستان را شکست دهد و نیوزیلند نیز تیم آفریقای جنوبی را از پیش رو برداشته بود.