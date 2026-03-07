لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۱۷ حوت ۱۴۰۴
اخبار ورزشی

هند و نیوزیلند روز یکشنبه دیدار نهایی جام جهانی کریکت بیست‌آوره را برگزار می‌کنند

تصویر آرشیف
این مسابقهٔ نهایی به میزبانی هند در استدیوم نریندرا مودی در شهر احمدآباد برگزار خواهد شد.

این استدیوم ظرفیت گنجایش ۱۳۲ هزار تماشاچی را دارد.

هند و نیوزیلند چندین بار با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند. در دست‌کم پنج مسابقهٔ اخیر بیست‌آوره میان دو تیم، هند چهار بار و نیوزیلند تنها یک بار پیروز شده است.

نیوزیلند تاکنون هرگز قهرمان جام جهانی نشده است، هرچند چندین بار به دیدار نهایی راه یافته است.

در مقابل، هند در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۴ قهرمان شده و این بار برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان می‌رود.

در این دوره، هند برای رسیدن به دیدار نهایی توانست در مرحلهٔ نیمه‌نهایی انگلستان را شکست دهد و نیوزیلند نیز تیم آفریقای جنوبی را از پیش رو برداشته بود.

