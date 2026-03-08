یک تن از باشندگان ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "اگر راستش را بگویم، ما تازه شب گذشته توانستیم افطار و سحری را با آرامش انجام دهیم."
شب گذشته توانستیم افطار و سحری را با آرامش انجام دهیم
او بیشتر در این مورد افزود: "از شب گذشته به اینسو جنگ نیست، وضعیت عادی است. هیچکس طرفدار جنگ نیست، زیرا جنگ بدبختی میآورد. ما از هر دو طرف میخواهیم که مشکلات را از راه گفتوگو حل کنند."
اسماعیل، باشنده منطقهی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در ده روز گذشته شاهد درگیریهای شدید بوده، حوالی چاشت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که شب گذشته و روز یکشنبه ۱۷ حوت وضعیت عادی بوده است.
"شب گذشته فضا آرام بود و درگیری وجود نداشت. جنگ ویرانی است و هیچکس از آن سود نمیبرد؛ بلکه به همه مردم آسیب میرساند."
یک باشنده ولسوالی ناری ولایت کنر نیز گفت که شب گذشته صدای شلیکها را نشنیده است.
اما نورالله، باشنده ولسوالی علیشیر–تریزو ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که هرچند شدت درگیریها نسبت به گذشته کمتر شده، اما وضعیت هنوز هم غیرعادی است.
او گفت که شب گذشته تا حدی آرامش نسبی برقرار بود، اما ادعا میکند که در منطقه دبگی این ولسوالی یک هاوان نیروهای پاکستانی به خانهای از باشندگان ملکی اصابت کرد که در نتیجه آن یک کودک کشته و یک زن زخمی شده است.
"در مقایسه با یک هفته گذشته درگیری کمتر بود، اما تبادله آتش همچنان ادامه داشت. شب گذشته در منطقه زکرخیل در دبگی یک هاوان به خانه باشندگان ملکی اصابت کرد که در نتیجه آن یک کودک و یک زن زخمی شدند. کودک امروز صبح در شفاخانه جان باخت و زن هنوز هم در شفاخانه بستری است."
او افزود که در این درگیریها بیشتر آسیب به افراد ملکی وارد شده است.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز از تلفات گسترده ملکی در این درگیریها گزارش داده است.
در جنگ همیشه افراد ملکی بیشتر از دیگران آسیب میبینند
یوناما در گزارشی به تاریخ ۵ مارچ گفته بود که از ۲۶ فبروری تا ۵ مارچ، در نتیجه این درگیریها در افغانستان ۵۶ فرد ملکی کشته شدهاند که دستکم ۵۵ درصد آنان زنان و کودکان بودهاند و همچنان ۱۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
وزارت دفاع حکومت طالبان و وزارت اطلاعات پاکستان که معمولاً تازهترین معلومات درباره این درگیریها را منتشر میکنند، روز یکشنبه ۱۷ حوت تا زمان نشر این گزارش در این مورد چیزی تازهای منتشر نکردهاند.
اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه ۱۶ حوت، در صفحه ایکس خود در بیانیهای گفت که صبح همان روز در شهرک تورخم ولایت ننگرهار، در نتیجه اصابت هاوانهای نیروهای پاکستانی، یک مارکیت بزرگ فروش پرزههای موتر هدف قرار گرفت که در پی آن بیش از ۱۵۰ دکان آتش گرفته و نزدیک به ۳۰۰ میلیون افغانی خسارت وارد شده است.
حضرتگل، یکی از فروشندگان پرزههای موتر در تورخم، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد دکان او نیز آتش گرفته و دستکم پنج میلیون افغانی خسارت دیده است.
"تقریباً هر دکاندار بین ۵۰ تا ۶۰ لک افغانی زیان دیده است و همه چیز از بین رفته است. در جنگ همیشه افراد ملکی بیشتر از دیگران آسیب میبینند. خواست ما این است که این درگیریها هرچه زودتر پایان یابد."
سازمان ملل متحد و شماری از طرفهای دیگر نیز تلفات ملکی و هدف قرار گرفتن اماکن عمومی در این درگیریها را محکوم کرده و از هر دو طرف خواستهاند که به این خشونتها پایان دهند و از افراد ملکی حفاظت کنند.
تازه روز شنبه ۱۶ حوت، یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در یک گفتوگوی ویژه با طلوعنیوز گفته است که پایان جنگ به پاکستان بستگی دارد، زیرا بر اساس ادعای او این درگیریها از سوی آن کشور آغاز شده و اگر پاکستان حملات خود را متوقف کند، آنان نیز حملات دفاعی خود را پایان خواهند داد.
اما پاکستان بارها ادعا کرده است که حکومت طالبان در افغانستان به تحریک طالبان پاکستان گروه مخالف مسلح این کشور، پناهگاههای امن داده و این گروه از خاک افغانستان بر پاکستان حمله میکند. حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است.
این تنشها و درگیریها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از آن آغاز شد که پاکستان در شب دوم حوت در برخی مناطق ولایتهای پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. هرچند حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حملات هفت مرکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را هدف قرار داده و ۷۰ تن را کشته است، اما یوناما در آن زمان گفته بود که بر اساس اطلاعات ابتدایی، در این حمله ۱۳ فرد ملکی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدهاند.