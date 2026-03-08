این جلسه یک روز پس از آن برگزار میشود که یوناما و بخش زنان ملل متحد روز یکشنبه به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی زن گزارش مشترکی نشر کردند و در آن گفتند که زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به میکانیزم رسمی عدلی دسترسی دارند.
در همان روز، بر اساس فیصلۀ محکمۀ حکومت طالبان سه زن در ولایت غور به اتهام "فساد اخلاقی" هر کدام ۳۹ ضربه شلاق زده شدند.
طالبان پیش از این نیز احکام مشابهی را علیۀ زنان و مردان در بسیاری از ولایتها صادر کرده بودند که ملل متحد و گروههای حقوق بشر آن را نقض کرامت انسانی متهمان نامیدهاند.
خانم گاگنون، سرپرست یوناما گفته است: " زمانیکه بخش بزرگ جامعه با ممانعت ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند."
سوزان فرگوسن، نمایندۀ ویژۀ ادارۀ ملل متحد در امور زنان در این گزارش گفته که وقتی زنان از عدالت محروم میشوند، این امر بر امنیت، استقلال و فرصتهای محدود آنها برای درخواست کمک در خارج از خانه نیز تأثیر میگذارد.
به گفتۀ او، این وضعیت به طور نامتناسبی بر زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند تأثیر میگذارد.
در گزارش آمده است که یک نظرسنجی نشان داده است که تنها ۱۴ درصد از زنان مصاحبهشده گفتهاند که به خدمات رسمی حل اختلاف دسترسی دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۵۳ درصد است.
یافتههای این گزارش در دسمبر ۲۰۲۵ و بر اساس مشاورههای حضوری و آنلاین توسط زنان ملل متحد، یوناما و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) بدست آمده است.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که میکانیزمهای غیررسمی حل اختلاف، مانند جرگهها و شوراهای محلی که شوراهای سنتی رهبران جامعه هستند و میتوانند اختلافات را حل کنند، به ندرت به اختلافات مربوط به زنان پرداختهاند.
اکثر زنان گفتند که این وضعیت ناشی از برچیده شدن میکانیزم کلیدی اداری و حقوقی، از جمله وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بسیاری از خدمات قضایی مرتبط با زنان، توسط مقامهای حکومت طالبان و حذف متخصصان زن از بخش حقوقی است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند و زنان از کار در بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی، از جمله ادارههای ملل متحد منع شدهاند.
علاوه بر این، زنان از مشارکت فعال در بسیاری از حوزههای دیگر جامعه محروم هستند.