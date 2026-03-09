به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سازمان یو اف سی شنبه اعلام کرد که مبارزۀ اصلی و مرکزی این مسابقه برای قهرمانی وزن سبک میان ایلیا توپوریا و جستین گیجی برگزار میشود.
این رویداد شامل شش مبارزه همزمان با روز «بیرق امریکا» و هشتادمین سالروز تولد دونالد ترمپ، رئیسجمهور برنامهریزی شده است.
ترمپ از علاقمندان سرسخت مسابقات یو اف سی است.
سازمان یو اف سی بزرگترین و موفقترین سازمان در جهان رو به رشد «هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA است، ورزشی که ترکیبی از رشتههایی مثل جیو-جیتسو، کیکبوکسینگ، بوکس و کشتی به شمار میرود.
این رقابتها به مناسبت مراسم تجلیل از دوصد وپنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده در تابستان امسال، «UFC Freedom 250» نامگذاری شده است.
توپوریا یکی از مبارزان برتر سازمان یو اف سی و قهرمان در دو وزن مختلف است که در هر ۱۷ مبارزۀ خود پیروز شده است.
او پارسال با ناکاوت کردن چارلز اولیویرا از برازیل کمربند قهرمانی وزن سبک را به دست آورد، اما پس از آن برای مدتی به دلایل شخصی از این ورزش کنارهگیری کرد.
توپوریا در جرمنی و در خانوادهای از پناهندگان گرجستان به دنیا آمده است.
او در نوجوانی به اسپانیا رفت و شهروندی گرجستان و اسپانیا را دارد.
در غیابت توپوریا در سازمان یو اف سی، جستین گیجی که اهل ایالت اریزونای امریکاست، عنوان قهرمانی موقت وزن سبک را به دست آورد.
گیجی اکنون فرصت دارد تا برای کسب کمربند قهرمانی قطعی یا بدون رقیب رقابت کند.
این مبارز ۳۷ ساله امریکایی ۲۷ پیروزی و ۵ شکست در کارنامهاش در یو اف سی دارد.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته بود که برای این مبارزه، ورزشگاهی با گنجایش بیش از ۱۰۰ هزار تن در مقابل قصر سفید ساخته خواهد شد.
هرچند برگزارکنندگان این رقابت بعدتر گفتند که انتظار میرود در جریان این رویداد از حدود سه هزار تا چهار هزار نفر در قلب شهر واشنگتن دیسی میزبانی شود.
قرار است صفحهنمایشهای بزرگ در نقاط مختلف نزدیک به قصر سفید نصب شود تا مردم بیشتر بتوانند این رقابت را تماشا کنند.
در نخست قرار بود این رویداد در چهارم جولای، روز استقلال امریکا، برگزار شود؛ اما سپس به روز تولد ترمپ منتقل شد.
دونالد ترمپ به مناسبت دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور طرحهایی را برای برگزاری مسابقۀ موتررانی «ایندیکار» در جادههای واشنگتن نیز اعلام کرده است.