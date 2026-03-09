سرپرست یوناما در نشست شورای امنیت خواستار آتش بس بین طالبان و پاکستان شد

خانم گانیون ، هنگام ارائۀ گزارش اش در بارۀ افغانستان روز دوشنبه (۱۸حوت) در شورای امنیت ملل متحد در نیویارک ، درخواست سرمنشی این سازمان را در زمینۀ توقف فوری جنگ بین دو طرف تکرار کرد.

این مقام یوناما افزود که طالبان و پاکستان اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل و در بارۀ آتش‌بس توافق کنند.

او در ادامه به جنگ در منطقه و تاثیرات آن بر افغانستان اشاره کرد.

ایران یک مسیر تجارتی بدیل را فراهم کرد که اکنون به دلیل درگیری های جاری به طور فزاینده ای نامطمئن است

«با بسته شدن مرز میان افغانستان و پاکستان، ایران یک مسیر تجارتی بدیل را فراهم کرد که اکنون به دلیل درگیری های جاری به طور فزاینده ای نامطمئن است. بهای مواد اولیه در افغانستان رو به افزایش است و بر اقتصاد از قبل شکنندۀ افغانستان فشار می آورد.»

خانم گانیون گفت که ناآرامی در منطقه در امتداد مرز های افغانستان ، ثبات این کشور را تضعیف می‌کند.

او تأکید کرد که انزوای افغانستان از نظام بین‌المللی یک مشکل اساسی است که مانع تلاش‌ها برای خودکفایی اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، مبارزه با هراس‌افگنی و همچنان مانع رسیدگی به نگرانی‌های حقوق بشری و بحران بشری می‌شود.

هیچ کشوری به جز روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناحته است.

رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان از شرط های اساسی جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود.

مایک والتز ، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد که ریاست نشست روز دوشنبه شورای امنیت را به عهده داشت از پالیسی های طالبان انتقاد کرد و گفت:

طالبان با پالیسی های خود، دشواری ها و رنج های پایدار بر مردم افغانستان وارد می کنند

«طالبان با پالیسی های خود، دشواری ها و رنج های پایدار برای مردم افغانستان ایجاد می کنند، دسترسی به خدمات و حقوق بسیار ابتدایی را محدود می کنند، نقض حقوق بشر را تداوم می بخشند از جمله محدودیت های نامعقول و صریحاً تنفرانگیز در زمینۀ حقوق زنان. این سیاست های ظالمانه منجر به فاجعۀ انسانی و بحران اقتصادی شده است.»

آقای والتز همچنان گفت که اولویت اصلی ایالات متحده در افغانستان، حفاظت از شهروندان امریکا و تأمین آزادی همه کسانی است که ناحق بازداشت شده‌اند.

حکومت طالبان در مورد بحث های این نشست شورای امنیت ملل متحد در بارۀ افغانستان هنوز چیزی نگفته است ؛ اما در گذشته گزارش های این سازمان را به خصوص در مورد خطر شاخۀ خراسان داعش در این کشور رد کرده بود.











