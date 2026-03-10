علاقمندان کریکت و ورزش در افغانستان از این خبر مایوس شده اند.
"با لغو مسابقات، چه کریکت باشد چه فوتبال یا بازیهای دیگر، ما جوانان مایوس میشویم، چون یگانه شور و هیجان زندگی ما فعلاً دیدن بازیهای ورزشی است."
احسانالله، یکی از باشندگان کابل، میگوید که پس از شنیدن خبر لغو مسابقات کریکت میان تیمهای افغانستان و سریلانکا، مایوس شد زیرا مشتاقانه منتظر دیدن این سریز بود.
من و تمامی دوستانم در دیگر ولایتها هم منتظر این مسابقات بودیم و مشتاقانه میخواستیم که بازیهای افغانستان و برنده شدن تیممان را ببینیم
او سهشنبه به رادیو آزادی گفت: "من و تمامی دوستانم در دیگر ولایتها هم منتظر این مسابقات بودیم و مشتاقانه میخواستیم که بازیهای افغانستان و برنده شدن تیممان را ببینیم، اما خبر رسید که این مسابقات لغو شد. باور کنید، مایوس شدیم و تمام شور و هیجان ما از بین رفت."
سلسله مسابقات «وایتبال» میان افغانستان و سریلانکا که قرار بود از ۱۳ تا ۲۵ مارچ در امارات متحده عربی برگزار شود، به دلیل وضعیت پروازها و جنگ جاری در منطقه لغو شد. این خبر را یک مقام کریکت بورد سریلانکا روز دوشنبه (۱۸ حوت، ۹ مارچ) به فرانس پرس اعلام کرد.
هواداران کریکت در افغانستان روزها با هیجان و انتظار، شمارش معکوس برای آغاز این مسابقات را آغاز کرده بودند.
از اینکه وضعیت جاری در منطقه بر مسابقات ورزشی هم تأثیر گذاشته، واقعاً ناراحت شدم
یعقوب، باشندهٔ قندهار و یکی از این هواداران، به رادیو آزادی گفت:"من از لغو مسابقات میان تیم افغانستان و سریلانکا بهعنوان یک علاقمند کریکت مایوس شدم و از اینکه وضعیت جاری در منطقه بر مسابقات ورزشی هم تأثیر گذاشته، واقعاً ناراحت شدم."
لغو این مسابقات نمونهای از تأثیر مستقیم بحرانهای منطقهای بر زندگی روزمره مردم و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی است.
ذبیحالله شهزاد، یکی از آگاهان ورزشی، میگوید که لغو مسابقات نه تنها خسارت روحی برای هواداران داشته، بلکه خسارات مالی هنگفتی را نیز به همراه دارد.
او افزود: "لغو این مسابقات تأثیر منفی روانی و اقتصادی دارد. هواداران هر دو تیم که برای تماشای مسابقات بلیت خریداری کرده و هوتلها را اجاره گرفته اند، مایوس شدند. اسپانسرها و سرمایهگذاران نیز ناامید شدند. حتی تیمها هم فرصت ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود را از دست دادند. تیم افغانستان میتوانست این مسابقات را فرصتی برای تمرین و تقویت داشته باشد، اما این موقعیت نیز از دست رفت."
این سلسله مسابقات قرار بود نخستین رقابت تیم افغانستان زیر رهبری ابراهیم زدران باشد؛ او اخیراً پس از حذف افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی، جایگزین راشد خان بهعنوان کاپیتان تیم ملی این کشور شد.
پیش از این نیز از تاثیر درگیریهای منطقهای بر دیگر رقابتهای کریکت و برنامههای سفر تیمها گزارش شده است. شش مسابقه از رقابتهای لیگ ۲ جام جهانی کریکت مردان، هفته گذشته، که میان تیمهای عمان، امارات و نیپال برگزار میشد، به دلیل وضعیت امنیتی در منطقه به تعویق افتادند.