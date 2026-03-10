هشدار ادارۀ پناهندگان ملل متحد ؛ تشدید جنگ در ایران بازگشت افغان ها را افزایش خواهد داد

به گزارش فرانسپرس ، او که از بندر اسلام قلعه صحبت می‌کرد افزود :«برگشت ها منظم اما با تنش و ترس به همراه است.»

افغانستان با « پیامدهای آنچه در ایران اتفاق می افتد» روبرو است

آقای جمال همچنان گفته که افغانستان با « پیامدهای آنچه در ایران اتفاق می افتد» روبرو است.

در همین حال ، عبدالروف انعامی منشی ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران زندگی می‌کند می‌گوید که مهاجران افغان در این روز ها با مشکلاتی زیادی مواجه اند.

آقای انعامی در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:

یک تعدادی که این‌جا وضعیت خوب نیست نمی توانند به افغانستان هم برگردند

« یک تعداد زیادی {مهاجرین افغان} که با کار های شاقه در این‌جا زندگی می‌کردند ، حالا کار شاقه هم پیدا نمی شود و هیچ نوع حمایتی هم از هیچ جای صورت نمی‌گیرد.یک تعدادی دیگر که این‌جا وضعیت خوب نیست نمی توانند به افغانستان هم برگردند حیات شان در خطر است ، آن‌ها هم آخرین نفس ها را می‌کشند و منتظر اند که چه حالتی در آینده در انتظار شان خواهد بود.»

ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که حدود ۲۷۰ هزار افغان تاکنون امسال از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته اند .

یوان اچ سی آر گفته است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۱۰ هزار افغان از ایران و ۱۶۰ هزار تن دیگر از پاکستان بازگشته‌اند.

شمار افغان هایی که در دو سال گذشته از کشورهای همسایه بازگشته اند به بیش از پنج میلیون تن می رسد و از این میان تنها سال گذشته ۱.۹ میلیون تن از ایران عودت کرده اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ، یونیسف روز سه شنبه گفتند که آنها برای تقویت ظرفیت فعالیت های خود در مرزها و در داخل افغانستان تلاش می کنند.

اما ،یو ان اچ سی آر ، بی آنکه مقدار بودجۀ مورد نیاز را مشخص کند گفته است که با توجه به مقیاس بازگشت ها و محدودیت های مالی که عملیات های بشردوستانه با آن روبرو است، در صورت افزایش بازگشت افغان ها به حمایت های اضافی نیاز خواهد بود.

ریچار بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هفتۀ گذشته نگرانی عمیق اش را دربارهٔ وضعیت افغان‌ها در ایران، به‌ویژه زنان و دختران ابراز کرده بود.