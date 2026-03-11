این سازمان روز چهارشنبه (۲۰حوت) در گزارشی‌که در صفحهٔ اکس خود منتشر کرده گفته است که به دلیل ادامهٔ این خشونت‌ها و ایجاد موانع در فعالیت‌های کمک‌رسانی بشردوستانه، نزدیک به ۱۳۴ هزار نفر از برنامه‌های مهم صحی، تغذیه‌ای، حفاظت و آموزش کودکان نیز محروم شده‌اند.

بیش از ۸ هزار کودک از رفتن به مکتب بازمانده‌اند

در گزارش آمده که به دلیل تعلیق فعالیت صدها صنف درسی و مراکز آموزشی مؤقت، بیش از ۸ هزار کودک که از سوی این سازمان و نهادهای همکار آن حمایت می‌شدند، از رفتن به مکتب بازمانده‌اند.

سیف ده چلدرن تاکید کرده که کودکان به گونهٔ جدی به حمایت‌های حفاظتی و کمک‌های روانی–اجتماعی نیاز دارند و به دلیل نگرانی‌های امنیتی، برخی از مراکز مراقبت از کودکان نیز برای مدت کوتاهی بسته شده‌اند.

این درحالی‌ست که پس از دو روز آرامش نسبی، روز سه‌شنبه ۱۹ حوت بار دیگر از درگیری‌های شدید در مناطق نزدیک به خط دیورند گزارش شد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی‌که رادیو حریت رسانهٔ نزدیک به طالبان روز چهارشنبه (۲۰ حوت) آن را منتشر کرد، ادعا کرده‌است که در بیش از یک‌شبانه روز گذشته نیروهای پاکستانی خانه‌های غیرنظامیان را در خوست، پکتیکا، پکتیا و نورستان هدف قرار داده‌اند.

او گفته است: « در نزدیکی خط فرضی دیورند در قریهٔ کوت از مربوطات ولسوالی پتان ولایت پکتیا، در نتیجه اصابت مرمی‌های هاوان به خانه‌های مردم ملکی، سه تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.»

آقای فطرت همچنان ادعا کرده که در منطقهٔ زازی میدان ولایت خوست، در نتیجهٔ اصابت هاوان‌های نیروهای پاکستانی یک فرد ملکی زخمی شده و در ولسوالی‌های برمل ولایت پکتیکا و کامدیش ولایت نورستان نیز در حملات راکتی و توپ دِی‌سی نیروهای پاکستانی، خانه‌های مردم آسیب دیده است.

با آن‌که حکومت پاکستان در مورد این ادعای حکومت طالبان هنوز چیزی نگفته ؛ اما رادیو تلویزیون دولتی آن کشور «پی‌تی‌وی» به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که این کشور حملات خود علیه طالبان را در افغانستان ادامه می‌دهد.

این رسانه روز چهارشنبه (۲۰ حوت) در گزارشی‌که در صفحهٔ اکس خود منتشر کرده ادعا کرده‌است که نیروهای امنیتی پاکستان به تازه‌گی در امتداد خط دیورند مواضع طالبان را هدف قرار داده‌اند.

رادیو آزادی به گونهٔ مستقل نمی‌تواند ادعاهای هیچ‌یک از طرف‌ها را تأیید کند.

اما این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که به گفتهٔ برخی منابع در وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان، یک هیئت سه نفرهٔ پاکستانی به رهبری مولانا فضل‌الرحمان خلیل به کابل سفر کرده‌است.

این منابع به رادیو آزادی گفته اند که مولانا عبدالله شاه مظهر و مولانا سجاد عثمان نیز شامل این هیأت اند و به این هدف به وارد کابل شده اند تا راه‌های حل اختلاف‌ها و کاهش تنش‌های اخیر میان طالبان و اسلام‌آباد را بررسی کنند.

اما به گزارش روزنامهٔ پاکستانی «دان» مقام ها در اسلام آباد گزارش ها در مورد سفر هیئتی از پاکستان به کابل را رد کرده اند.

سازمان نجات کودکان در گزارش خود همچنان گفته است که از ۲۶ فبروری به این‌سو، در نتیجهٔ درگیری‌های بین نیروهای طالبان و اردوی پاکستان بیشتر زنان و کودکان آسیب دیده‌اند.

در همین حال، شماری از افراد آسیب‌دیده می‌گویند که به دلیل درگیری‌های شدید از مناطق‌شان بیرون شده‌اند و اکنون در مناطق دیگر بدون سرپناه در انتظار کمک‌ به سر می‌برند.

یکی از باشنده‌گان ولایت پکتیا به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی از ادامۀ درگیری در مناطق نزدیک به خط دیورند قصه کرد:

در یک خانۀ افراد ملکی کشته شده‌اند ، دیشب ما روزه را در وضعیت بسیار ناگوار افطار کردیم

«شب گذشته اردوی پاکستان بار دیگر مرمی‌ها را شلیک کرد. در یک خانۀ افراد ملکی کشته شده‌اند. دیشب ما روزه را در وضعیت بسیار ناگوار افطار کردیم. وضعیت بسیار دشوار بود و ما از خانه‌های خود بیرون شدیم.»

محمد نور که در پی درگیری‌ها از ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به مرکز ولایت کنر بی‌جا شده، به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای خانواده‌اش در کنار دریای کنر بدون سرپناه شب و روز را سپری می‌کند:

«پاکستان بر ما وحشت آغاز کرده‌است؛ توپ‌ها شلیک می‌کند، طیاره‌ها حملات هوایی انجام دادند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. کودکان کشته شدند و ظلم همچنان جریان دارد. تمام قریه بی‌جا شده‌اند، خانه‌ها ویران شده‌اند و مسجدها نیز تخریب شده‌اند. اکنون بی‌جا شده‌ها در این‌جا افتاده‌اند. از غازی‌آباد گرفته تا چغسرای مناطق از مردم پر شده‌اند. کودکان و زنان در باران‌ بدون سرپناه زنده‌گی می‌کنند؛ نه خیمه‌ای است و نه ترپالی، هیچ چیزی وجود ندارد.»

این درحالی‌ست که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان ،یو ان اچ سی آر، در ۱۵ حوت گفته بود که به دلیل درگیری‌ها و خشونت‌ها، وضعیت مناطق نزدیک به خط دیورند بحرانی شده و شمار بی‌جا شده‌گان به گونهٔ بی‌سابقه افزایش یافته است.

این اداره گفته بود که از آغاز درگیری‌ها تا پنجم مارچ، ۱۱۵ هزار نفر در افغانستان و ۳ هزار نفر دیگر در پاکستان بی‌جا شده‌اند.

درگیری‌های شدید میان حکومت طالبان و پاکستان از ۲۶ فبروری آغاز شد؛ چهار روز پس از آن‌که پاکستان در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و ادعا کرد که در آن‌جا مراکز تحریک طالبان پاکستان و شاخهٔ خراسان داعش را هدف قرار داده‌است.

اما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) سپس گفت که بر اساس اطلاعات ابتدایی، در حمله در ننگرهار ۱۳ غیرنظامی کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.