شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در مناطق‌شان از سوی نهادهای مربوط حکومت طالبان، مردم و همچنان باغ‌داران نهال‌شانی جریان دارد.

هدایت‌الله سادات، باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، می‌گوید که در منطقه آنان نیز نهال‌شانی آغاز شده، به‌ویژه در مناطقی‌که به‌گفته او آب وجود دارد و خشک‌سالی کمتر آسیب رسانده است.

او به رادیو آزادی گفت: "با تغییر اقلیم بسیاری از مردم مجبور شده‌اند که در مقابل خانه‌های‌شان، کنار سرک‌ها و هر جایی‌که بتوانند، حتی در کوه‌ها درخت بکارند و از آن مراقبت کنند."

جمشید تکل، باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نیز می‌گوید که در منطقه آنان روند نهال‌شانی از سوی شاروالی زیر کنترول طالبان و همچنین مردم محل آغاز شده‌است.

او گفت: "امسال هم از سوی شاروالی خوگیانی برخی درختان جدید غرس شده‌اند؛ درختا ن سرو، توت و ناجو. همچنان از سوی برخی مؤسسات نیز پروژه‌هایی برای تهیه نهال‌ها فراهم شده و جوانان و بزرگان این‌جا تلاش می‌کنند درخت بکارند."

برخی فروشنده‌گان نهال نیز می‌گویند که کارشان رونق گرفته است و مردم نهال می‌خرند.

از جمله محمد سنگر هوتک، فروشنده نهال و گل در منطقه احمدشاه بابا مینه کابل، به رادیو آزادی گفت: "با فرا رسیدن بهار فروشات دوباره افزایش یافته است. ما انواع نهال‌های میوه‌دار و غیر میوه‌دار داریم و رفت‌وآمد مردم زیاد است."

او می‌گوید که قیمت نهال‌ها متفاوت است و از ۱۰۰ افغانی تا حدود ۱،۰۰۰ افغانی می‌رسد.

عبدالاحد خلیل، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، به تاریخ ۱۲ حوت در مراسم افتتاح کمپاین آغاز نهال‌شانی در کابل گفت که آنان امسال با همکاری مؤسسات همکار، نهادهای مربوط و مردم، حدود ۱۸،۹ میلیون نهال را در سراسر افغانستان توزیع و غرس خواهند کرد.

درختان و نهال‌ها کاربن دای‌اکساید را جذب کرده و اکسیجن تولید می‌کنند و در شهرها برای کاهش آلوده‌گی هوا بسیار ارزشمند هستند.

برخی متخصصان بخش زراعت و محیط زیست با تأکید بر اهمیت نهال‌شانی می‌گویند که کاهش آلوده‌گی هوا، جلوگیری از حوادث طبیعی و منافع اقتصادی از جمله ارزش‌های مهم آن است.

از این میان ساحل دوران به رادیو آزادی گفت: "درختان و نهال‌ها کاربن دای‌اکساید را جذب کرده و اکسیجن تولید می‌کنند و در شهرها برای کاهش آلوده‌گی هوا بسیار ارزشمند هستند. همچنین در حفاظت اقلیم نقش دارند؛ درختان به‌طور مستقیم بر اقلیم تأثیر می‌گذارند، درجه حرارت را کاهش داده و رطوبت را حفظ می‌کنند. ریشه‌های نهال‌ها نیز خاک را محکم نگه می‌دارند و از سیلاب‌ها جلوگیری می‌کنند."

آقای دوران همچنان افزود که نهال‌ها در زیبایی شهر و آرامش روانی مردم نیز نقش دارند و علاوه بر آن فواید اقتصادی و دیگر مزایا نیز دارند.

اما او بر نگهداری و مراقبت دوامدار از نهال‌ها نیز تأکید می‌کند: "باید نگهداری دوامدار از آن‌ها صورت گیرد؛ نه این‌که نهالی کاشته شود، مدتی از آن مراقبت شود و سپس رها گردد."