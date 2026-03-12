جاپان از یک راهب روباتیک مجهز به هوش مصنوعی رونمایی کرد

پوهنتون کیوتو در جاپان میگوید این روبات حتی بر پیچیدهترین متون بودایی آموزش دیده و میتواند به پرسشهای حساس پاسخ دهد؛ پرسشهایی که شاید مردم در مطرح کردن آن با انسانهای دیگر احساس تردید کنند.
براساس خبرگزاری فرانس پرس، این روبات که «بودارویید» نام دارد، یک انساننمای کوچک است و میتواند از طریق صدا با مردم ارتباط برقرار کند.
در یک معرفی رسانهای در یک معبد، این روبات که هنوز چهرهای ندارد، با لباس سادهٔ خاکستری به نمایش گذاشته شد.
بودارویید دستان خود را به شکل دعا به هم گذاشت، در برابر خبرنگاران قدم زد و چند کار دیگر را نیز انجام داد. وقتی روی یک چوکی نشست، به یک خبرنگار جوان محلی که اعتراف کرده بود بیش از حد فکر میکند و نگران است، مشوره داد.
این راهب روباتیک با صدای آرام گفت:
"یکی از راهها این است که ذهن خود را آرام کنید و بگذارید آن فکر خودبهخود رها شود."
دانشگاه کیوتو در ۱۱ مارچ در اعلامیهای گفت: "در آینده ممکن است این روباتها در انجام برخی مراسم مذهبی که بهطور سنتی توسط راهبان انسانی انجام میشود، کمک کنند یا حتی جایگزین آنها شوند."
پیش از این، در سال ۲۰۱۷ در جرمنی روباتی معرفی شده بود که با یک صفحهٔ لمسی و دستان درخشان میتوانست به پنج زبان به بینندگان خود دعا دهد.