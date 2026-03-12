براساس گزارش خبرگزاری رویترز، این صندوق طلا که ارزش آن بیش از ۱۴۰ هزار دالر برآورد شده، در منطقهٔ توره لاپیلو در جنوب‌شرق ایتالیا به اشتباه دور انداخته شده بود.

پس از ساعت‌ها جستجو در یک مرکز تصفیه زباله، مأموران پولیس موفق شدند آن را پیدا کرده و به صاحبش بازگردانند.

پولیس گفته است که این اقدام پس از مراجعهٔ یک مرد به مرکز پولیس انجام شد. او گزارش داده بود که صندوق حاوی ۲۰ خشت طلا که به‌طور قانونی در خانه نگهداری می‌کرد، اشتباهاً همراه با زباله‌ها انداخته شده و توسط موترهای جمع‌آوری زباله برداشته شده است.

به گفتهٔ پولیس، این مرد ۵۷ ساله با یک درخواست غیرمعمول به مرکز پولیس آمد که در ابتدا مأموران به اظهارات او باور نکردند، اما پس از بررسی تصاویر دوربین‌های نظارتی، صحت داستان او تأیید شد.

پولیس مسیر موترهای جمع‌آوری زباله را دنبال کرد و پس از چندین ساعت تلاش، صندوق حاوی خشت‌های طلا را پیدا کرده و به صاحبش بازگرداند.

این حادثه توجه را به اهمیت دقت و مراقبت در نگهداری دارایی‌های باارزش جلب کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار این خبر، واکنش‌های طنزآمیز و هشداردهنده‌ای داشتند و تأکید کردند که حتی اشیای گران‌بها نیز ممکن است به‌سادگی به دلیل بی‌توجهی از دست بروند.