مردم محلی: ولسوالی شینوار ننگرهار و تورخم، چهارشنبه شب شاهد درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بود

باشنده‌گان این مناطق می گویند که هرچند اکنون جنگ متوقف شده، اما بسیاری مردم خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

یک باشندۀ تورخم و دکاندار در این محل که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی روز پنجشنبه (۲۰حوت) گفت:

دیشب دوباره ساعت ۱۰ شب جنگ شدید آغاز شد و تا یازده‌ونیم شب ادامه داشت

«دیشب دوباره ساعت ۱۰ شب جنگ شدید آغاز شد و تا یازده‌ونیم شب ادامه داشت. بعد باران بارید و جنگ متوقف شد، اکنون وضعیت آرام است. تأسیسات و دفاتر دولتی را هدف قرار دادند. مردم همه از خانه‌ها بیرون شده‌اند، تنها یکی دو تن مثل من در همین جا مانده اند. مردم می‌ترسند و به همین دلیل نمی‌توانند دوباره به خانه‌های خود برگردند، چون بمباران‌ بسیار سنگین صورت می‌گیرد.»

در آن‌سوی خط دیورند، یکی از باشنده‌گان منطقهٔ لندی‌کوتل به شرط افشا نشدن نامش گفت:

ما نیز بی‌خانه شده‌ایم، تورخم را ترک کرده و به لوارگی آمده‌ایم

«در این طرف هم مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو اند. موترهای باربری پُر از وسایل مهاجران ایستاده‌اند، مرز بسته است و کار و کسب کاملاً متوقف شده‌است. ما خود نیز بی‌خانه شده‌ایم، تورخم را ترک کرده و به لوارگی آمده‌ایم. این‌جا هم مشکلات وجود دارد، زیرا از هر دو طرف تیراندازی می‌شود.»

او بیشتر گفت:

«هم در جانب پاکستان و هم آن‌سوی خط مردم با مشکلات فراوان روبه‌رو اند. در این‌جا هم خانه‌های زیادی آسیب دیده. در هر دو طرف دفترها و هرچه بوده آسیب دیده و ویرانی زیادی به‌بار آمده است.»

باشنده‌گان ولسوالی شینوار در ولایت ننگرهار نیز می‌گویند که شب گذشته را با درگیری شدید سپری کرده‌اند.

یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت: «دیشب پس از ساعت ده شب در مناطق مرزی ولسوالی شینوار تیراندازی‌های شدید و سنگین جریان داشت. از سوی پاکستان طیاره‌ها به پرواز درآمده بودند و از این طرف بر آن‌ها تیراندازی شد. این درگیری‌ها تا وقت ‌سحری ادامه داشت.»

به‌گفتهٔ آنان، در جریان این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده‌است.

حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد درگیری‌ها در این مناطق چیزی نگفته اند.

اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه «۲۱ حوت» در بیانیه‌ی که در صفحهٔ اکس منتشر کرده، ادعا کرده است که در حمله‌های توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی دست‌کم چهار عضو یک خانواده در ولایت خوست کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

فطرت مدعی است که حوالی ساعت چهار بامداد، در منطقهٔ بدرگه‌گورگورهٔ قریهٔ صدقو مربوط ولسوالی علیشیر ـ تریزوی ولایت خوست، نیروهای پاکستانی با توپ و هاوان خانه‌های مردم و خیمه‌های کوچی‌ها را هدف قرار داده‌اند.

فطرت ، در عین حال ادعا کرده که نظامیان پاکستانی حملاتی را به مناطق مختلف ولسوالی منورۀ ولایت کنر نیز انجام داده اند ؛ اما تلفاتی در پی نداشته است.

مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد این ادعا ها چیزی نگفته‌اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش اخیر خود گفته بود که در جریان درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان، دست‌کم ۵۶ غیرنظامی کشته و ۱۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند و در این مورد ابراز نگرانی کرده‌است.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ پاکستان روز پنجشنبه (۲۱ حوت) در نشست خبری در اسلام‌آباد بار دیگر بر ادامهٔ سیاست‌های جاری حکومت پاکستان در قبال طالبان تأکید کرد.

او گفت که اسلام‌آباد به این سیاست‌ها ادامه می‌دهد، زیرا به‌ گفتهٔ او ، حکومت طالبان تضمین کتبی نداده که از خاک افغانستان برای اقدام علیه نیروهای پاکستانی استفاده نخواهد شد.

طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده اند ؛اما پیش از این ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز به پاکستان هشدار داده بود « اگر کابل را ناامن کنند اسلام‌آباد ناامن می‌شود اگر به کابل حمله شود به اسلام‌آباد حمله می‌شود.»

با این حال، اندرابی گفته است که اسلام‌آباد از قبل زیر حملات طالبان قرار دارد.

درحالی‌که اکنون پانزدهمین روز درگیری‌ها میان افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان است، افرادی‌که در این گزارش با آنان مصاحبه شده، از هر دو طرف خواسته‌اند که آتش‌بس کنند.

پیش از این نیز باشنده‌گان هر دو کشور، مقام‌های برخی کشورها و شماری از نهادهای بین‌المللی چنین درخواستی را مطرح کرده بودند.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما روز دوشنبه در سخنرانی در مورد افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان شد.

او با تأکید بر حفاظت از غیرنظامیان گفت که درگیری ها خسارات انسانی و اقتصادی به بار آورده و دو طرف باید اختلافات خود را از راه‌های دیپلوماتیک حل کنند.



