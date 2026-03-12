رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران: از طریق تلویزیون از تصمیم مجلس خبرگان دربارهٔ انتخاب خود آگاه شدم

مجتبی خامنه‌‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، در نخستین بیانیه‌ای که توسط دفترش به نام او منتشر شد، مدعی شده که از طریق تلویزیون از تصمیم مجلس خبرگان دربارهٔ انتخاب خود آگاه شده است.

به گزارش رادیو فردا، این در حالی است که پیش از انتخاب او، گزارش‌هایی منتشر شده بود که با گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی مذاکره شده و آن‌ها از قبول مسئولیت خودداری کرده بودند.

از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هیچ عکس یا ویدئوی جدیدی از او منتشر نشده است.

رسانه‌های حکومتی ایران تأیید کرده‌اند که او در حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده است.

مجتبی خامنه‌ای در بیانیهٔ خود خواستار ادامه «حضور» حامیان جمهوری اسلامی در جاده‌ها شد و درباره جنگ جاری نیز صراحتا اعلام کرد: «قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود.»

سپاه پاسداران در روزهای اخیر حمله به کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و مخازن نفت کشورهای حوزه خلیج فارس را شدت داده و باعث شده که عملا جریان تجارت در تنگه هرمز متوقف شود.

او همچنین تهدید کرد: «در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربهٔ ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعال‌سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت.»

رهبر سوم جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیهٔ خود وعده «انتقام» داده و گفته که این فقط مربوط به کشته شدن علی خامنه‌ای نمی‌شود.

رهبر سابق جمهوری اسلامی در نخستین دقایق حمله آمریکا و اسرائیل همراه با عده‌ای از اعضای خانواده خود و همچنین فرماندهان ارشد نظامی در «بیت رهبری» کشته شد.

در بیانیهٔ مجتبی خامنه‌ای که موارد مربوط به جنگ آن لحنی تهدیدآمیز دارد، آمده است: «به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»

او خواستار تعطیل شدن پایگاه‌های امریکا در کشورهای منطقه نیز شده است.