مقامات طالبان می‌گویند پاکستان شب گذشته حملات تازه‌ای را بر کابل و برخی ولایت‌های مرزی انجام داده است که به گفته آنان در نتیجه آن چهار نفر در کابل کشته شده‌اند.

یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس‌پرس تأیید کرده است که نیروهای پاکستانی در طول شب حمله کرده‌اند و گفته است که هدف این حملات گروه شبه‌نظامی طالبان پاکستانی موسوم به تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» بوده است.

خلیل زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل ادعا کرده است که در نتیجه بمبارانی خانه‌هایی را در پایتخت هدف قرار گرفته و چهار نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند و به گفته او در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شامل هستند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که حملات پاکستان شب گذشته همچنین ولایت جنوبی قندهار و ولایت‌های شرقی پکتیا و پکتیکا را که با پاکستان مرز دارند، هدف قرار داده است.

به گفته او، در قندهار یک ذخیره‌گاه تیل مربوط به شرکت هوایی کام‌ایر در نزدیکی میدان هوایی نیز هدف قرار گرفته است.

همزمان، وزارت دفاع طالبان روز جمعه اعلام کرده است که در واکنش به حملات شب گذشته پاکستان، نیروهای شان صبح امروز مراکز و تأسیسات نظامی استراتژیک اردوی پاکستان را در منطقه کوهات در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار داده‌اند.

این وزارت ادعا کرده است که در نتیجه این حملات به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است.

رادیو آزادی نیز نمی‌تواند این ادعا را به گونه مستقل تأیید کند.

اسلام‌آباد ماه گذشته موجی از حملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این عملیات در واکنش به افزایش حملات شبه‌نظامیان در داخل پاکستان انجام شده است.

در مقابل، حکومت طالبان هرگونه دخالت در این حملات یا استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی را رد کرده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که بین ۲۶ فبروری تا ۵ مارچ در نتیجه عملیات نظامی پاکستان در افغانستان ۵۶ غیرنظامی، از جمله ۲۴ کودک کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش اداره امور پناهندگان سازمان ملل، حدود ۱۱۵ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

در ماه اکتوبر سال گذشته نیز ده‌ها نفر در درگیری میان دو کشور کشته شدند که منجر به بسته شدن تقریباً کامل مرز شد.

درگیری‌ها بین طالبان و پاکستان از ۲۶ فبروری سال روان دوباره شدت گرفته است.