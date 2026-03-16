صفتالله ۳۶ ساله از ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار، میگوید که مادر و برادرزاده ۸ سالهاش در حملات راکتی نیروهای پاکستان به تاریخ ۲۲ حوت کشته شدند.
او به رادیو آزادی گفت که راکت ها هنگامی به خانه آنها اصابت کرد که مادرش مشغول آماده کردن نان چاشت برای نواسه هایش بود.
او می گوید مادرش پیش از حمله به او گفته بود که فدیه روزه او و فطر روزه خانواده را به افغانهای بازگشته از پاکستان بدهد.
« با آغاز درگیری، ما مجبور شدیم از قریه خارج شویم و به چند بخش تقسیم شدیم ، پس از دو یا سه شب به خانه بازگشتیم، در شبی که فردا این حادثه رخ داد، با مادرم تماس گرفتم، او به من گفت که فدیه روزه و فطر روزه خانواده را به افغانهای بازگشته از پاکستان بدهیم، او دوباره با من تماس گرفت و گفت لباسهای عید را زودتر آماده کن، حتی برای برادرزاده ام لباس دوخته بودیم، اما این حادثه رخ داد و همه چیز باقی ماند.»
خانواده صفتالله اکنون از خانه اصلی خود بیجا شده و در یک خیمه در قریه دیگر در ولایت شان بسر می برد.
امسال عید در حالی فرا میرسد که بیش از ده ولایت افغانستان در بیشتر از دو هفته گذشته شاهد درگیریها و خشونتها میان طالبان و نیروهای پاکستانی بودهاند، که باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۱۲ حوت، در یک اعلامیهای گفت که از ۲۶ فبروری تا ۲ مارچ، حداقل ۴۲ غیرنظامی کشته و ۱۰۴ غیر نظامی دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدهاند.
نزاکت، ساکن منطقه گردی کڅ ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، یکی از کسانی است که اعضای خانوادهاش در این درگیریها کشته شدهاند.
او به رادیو آزادی گفت که ۱۷ عضو خانوادهاش در یک شب (۲۶ فبروری) در حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
نزاکت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این حادثه تمام زندگی آنها را به هم ریخته و یک پسر ۱۹ ساله او هنوز به دلیل جراحات شدید در شفاخانه صحت عامه شهر جلالآباد بستری است.
او درباره آمادهسازی لباسهای عید برای اعضای کشتهشده خانواده اش گفت: «برای عید لباسها را آماده کرده بودیم، همه لباسها نزد خیاط ماند، فرزندان و برادرزاده هایم به من گفتند که لالا، ما را در عید به اینجا و آنجا ببر، یکی از برادرانم را تازه نامزد ساخته بودیم، همه بسیار خوشحال بودند، برادرزاده هایم میگفتند که بسیار خوشی و خوشحالی خواهیم کرد، اما همه چیز خراب شد، چه بگویم، ما بسیار رنج دیده ایم، هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.»
نزاکت گفت که در میان کشتهشدگان، فرزندان، برادرزاده ها، همسران برادر، یک برادر و پدرش نیز بودند و او توانست اجساد ۱۳ نفر را پیدا کرده و دفن کند، اما بقیه اجساد حتی پیدا نشدند.
به گفته او، خانهشان در این حمله کاملاً ویران شده و اکنون باقی خانواده زیر خیمه روی زمین همان خانه ویران بسر می برند.
برنامه جهانی غذا (WFP) پنجشنبه، ۲۱ حوت، در گزارشی اعلام کرد که تا پنجم مارچ، خشونتها، حملات هوایی و درگیریهای زمینی در امتداد خط دیورند میان حکومت طالبان و پاکستان ، ۵۲ ولسوالی از ۱۱ ولایت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمان، شورای پناهندگان ناروی (NRC) جمعه، ۲۲ حوت، اعلام کرد که غیرنظامیان بیشترین هزینه را در این درگیریهای در حال افزایش میپردازند و بر اساس گزارشها از ۲۶ فبروری تاکنون حدود ۱۱۵ هزار نفر از مناطق شان بیجا شدهاند.
ماموریتهای کمکرسان سازمان ملل متحد، از جمله« یوناما»، بارها خواستار پایان درگیریها و جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان شدهاند؛ خواستهای که صفتالله، نزاکت و خانوادههای دیگر قربانیان در افغانستان تحت کنترول کحکومت طالبان نیز آن را دارند .