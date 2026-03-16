حکومت طالبان می گوید که ۴ غیر نظامی در نتیجه حملات راکتی و توپخانه‌ای پاکستان در ۲۴ ساعت گذشته در ولایت خوست کشته و ۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان دوشنبه ۲۵ حوت در صفحه ایکس با نشر بیانیه‌ای گفته که ۲ کودک در منطقه افغان دوبی ولسوالی سپیره خوست کشته و ۲ نفر زخمی شده، در قریه ناری ولسوالی گربز این ولایت ۱ زن و ۱ کودک کشته شده و ۲ زن و ۱ مرد در ولسوالی علیشیر و تریزی و ۲ زن و ۲ مرد ولسوالی زازی میدان ولایت خوست زخمی شده اند.

او افزوده که تعدادی از خانه ها نیز در این مناطق ویران شده اند و همچنان حملات راکتی و توپخانه‌ای پاکستان بر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، ناری کنر و برمل و شکین پکتیکا صورت گرفته که تلفات جانی نداشته اما مردم محل مجبور به ترک خانه های شان شده اند و خانه ها و تاسیسات عامه هدف قرار گرفته اند.

در همین حال شماری از باشندگان ولایت خوست می‌گویند که از مناطق شان بیجا شده اند و نیازمند کمک اند.

یک باشنده ولسوالی گربز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

«امروز هم بر یک خانه هاوان اصابت کرده که دو زن زخمی شده و وضعیت شان وخیم است و دو کودک نیز زخمی شده اند، راکت های پاکستان به طور خاص بر خانه های مردم عام برخورد می کند، از قریه ما بیشتر مردم به شهر خوست مهاجر شده اند که با مشکلات زیاد روبرو اند، خواست ما از حکومت و موسسات اینست که بیجاشدگان به طوری فوری کمک کنند، زیرا در این میان کسانی هم هستند که نه سرپناه دارند و برخی شان هم حتی پول کرایه راه برای ترک محل را ندارند.»

در عین حال فرمان شاه یک باشنده منطقه تورخم دوشنبه ۲۵ حوت به رادیو آزادی گفت که بیشتر مردم منطقه را ترک کرده اند و شب گذشته در منطقه شان درگیری ها جریان داشته است: «من خودم در تورخم هستم جنگ هنوز هم شب گذشته جریان داشت و مردم همه از اینجا مهاجر شده رفته اند در خانه های یک، یک نفر بشمول خودم باقی مانده و دیگر هیچ کسی باقی نمانده با مردم کمک های صورت گرفته از سوی دولت و موسسات اما تاکنون خیمه نرسیده که امیدوار هستیم آن هم برسد.»

در این حال در پیام کتبی نشر شده هبت الله آخندزاده رهبر حکومت طالبان به مناسبت عید که از سوی برخی مقام های طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده از درگیری ها میان نیروهای طالبان و پاکستان یادآوری نشده، اما آمده که اکنون مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در امنیت بهتر زندگی می‌کنند.

پیش از این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در درگیری‌ های حکومت طالبان و پاکستان تا تاریخ ۱۳ مارچ ۶۰ غیرنظامی کشته و ۱۴۳ تن دیگر زخمی شده‌اند، این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان و رسانه ‌های نزدیک به آنها در گزارش ‌های جداگانه گفته‌اند که در نتیجهٔ این درگیری‌ها حدود ۱۹۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۰۰ غیر نظامی دیگر زخمی شده‌اند؛ با این حال، آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست.

از سوی هم جیونیوز پاکستان به نقل از ادعا های مقامات پاکستان و وزیر اطلاعات آن کشور روز یکشنبه ۲۴ حوت مدعی شده که در این درگیری ها تا کنون ۶۸۴ طالبان افغان و افراد که آنان را فتنه الخوارج نامیده کشته و ۹۱۲ تن دیگر شده زخمی شده اند.

برخی رسانه های داخلی از جمله رادیو امید ناوقت یکشنبه به نقل از منابع امنیتی در خوست گزارش داده که نیروهای طالبان عملیات «ردالظلم»را علیه پوسته های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند در نزدیکی بندر غلام خان در این ولایت آغاز کرده‌اند.

رادیو آزادی نمی تواند ادعا های هر دو طرف را به گونه مستقل تایید کند.

از سوی هم گایو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه ۲۵ حوت در حساب رسمی اش در ایکس نوشته چین امیدوار است که دو طرف آرامش خود را حفظ کنند، از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کنند، هرچه زودتر به صورت رو در رو گفت‌وگو کنند.

در ادامه آمده که تلاش شود تا هرچه زودتر آتش‌بس برقرار شود و اختلافات و منازعات از طریق گفت‌وگو حل شود و چین به تسهیل مصالحه و کاهش تنش‌ها ادامه خواهد داد.

برخی از رسانه های پاکستان از جمله اکسپرس تربیون روز دوشنبه ۲۵ حوت به نقل از منابع، اما گزارش داده که پاکستان تلاش‌ های« صادقانه» چین برای کاهش بحران را به رسمیت شناخته، اما روشن کرده که بدون تغییرات ملموس در عمل، بازگشت به تعامل دیپلماتیک عادی با کابل ممکن نیست.

طبق گفته منابع، مقامات پاکستانی به طرف چینی اطلاع داده‌اند که اسلام‌آباد پیش از اتخاذ سیاست فعلی خود نسبت به حکومت طالبان، تمامی مسیرهای دیپلوماتیک را امتحان کرده است.