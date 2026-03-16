پیام آخندزاده به مناسبت عید رمضان به پنج زبان دری ، پشتو ، اردو ، انگلیسی و عربی از سوی ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی حکومت طالبان در شبکۀ ایکس روز دوشنبه (۲۵حوت) منتشر شد.

ناظران می گویند ، آخندزاده که در قندهار مستقر است و کمتر دیده شده در گذشته نیز در مورد درگیری ها با پاکستان و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم در رویداد های طبیعی از جمله سیلاب و زلزله در افغانستان سکوت کرده بود.

پوهاند احمد ضیا نیکبین ، استاد سابق پوهنتون کابل می گوید که این خاموشی آخندزاده به معنای بی اعتنایی و بی مسئولیتی در برابر مردم افغانستان است.

هیچ نوع احساس مسئولیت در مقابل مردم نمی‌کند

«هبت الله آخندزاده فقط یک وظیفه دارد که آن نگاه کردن خودش و بیعت کردن از خودش و تمام اعضای طالبان را به اطاعت کردن از خود وادار می سازد ، نَه به خدمت‌گذاری به مردم ،نه به رفع مشکلات مردم ، نه به خاطر رفع بحران ، نه به خاطر تلفات انسانی ، نه به خاطر حملاتی که هر روز خواب را از چشم مردم بی‌گناه ما می‌برد. هیچ نوع احساس مسئولیت در مقابل مردم نمی‌کند.»

درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان و حملات هوایی و توپخانه‌ای این کشور به قلمرو افغانستان از حدود سه هفته به این‌سو به گونۀ وقفه ای ادامه داشته است.

سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که در این درگیری ها دستکم ۷۵ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۱۹۳ تن دیگر زخمی شده اند.

طالبان نیز می گویند که در حملات پاکستان ، غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند ؛ اما اسلام آباد هدف قرار دادن غیرنظامیان را در افغانستان رد کرده است.

نصرالله ستانکزی استاد پیشین پوهنتون کابل و کارشناس مسایل سیاسی می گوید که خاموشی رهبر طالبان در مورد حملات پاکستان یک نوع سکوت ستراتیژیک است.

بعضی سکوت ها خیلی ستراتیژیک می‌باشد

« در مورد این‌که مشخص چرا نام پاکستان و حملات پاکستان و تجاوزات مکرر پاکستان بر حریم افغانستان مورد بحث قرار نگرفته و سکوت شده به باور من گاهی اوقات بعضی سکوت ها خیلی ستراتیژیک می‌باشد و به این معنا است که هنوز تصمیم نهایی در مورد اتخاذ نشده.»

رهبر طالبان در بخشی از پیام عیدی اش از کشورهای جهان خواسته است که به معتقدات و ارزش‌های مردم افغانستان احترام بگذارند و در امور داخلی این کشور مداخله نکنند.

جامعۀ جهانی از اقدامات طالبان در قبال زنان و دختران در افغانستان پیوسته انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که محدودیت ها بر آنها را دور کند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر محدودیت هایی را بر زنان و دختران وضع کرده اند.