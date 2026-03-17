حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده است که در نتیجهٔ یک حملهٔ هوایی پاکستان ناوقت دوشنبه‌شب بر یک مرکز ترک اعتیاد در شهر کابل، بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، وزارت اطلاعات پاکستان مدعی شده که این کشور «حملات هدفمند و دقیق» را علیه آنچه تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی خوانده، انجام داده است.

این رویداد پرسش‌های جدی را در مورد ماهیت هدف‌ها، تلفات غیرنظامیان و پیامدهای آن بر روابط میان دو کشور ایجاد کرده است.

فرشته نگاه در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، گفت‌وگوی تلیفونی انجام داده و در آغاز از او پرسیده است: این حملهٔ پاکستان به چه معناست و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟



