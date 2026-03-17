ادعای طالبان؛ در حمله به مرکز ترک اعتیاد در کابل ۴۰۸ تن کشته و ۲۶۵ تن زخمی شدند

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ طالبان روز سه‌شنبه (۲۶حوت) در کنفرانس خبری در کابل گفت که حمله به شفاخانه ترک اعتیاد به نام «امید» صورت گرفته و این شفاخانه تخریب شده است.

اوافزود که حدود ۳ هزار معتاد از ولایت‌های مختلف و اطراف کابل در این مرکز تحت درمان بودند.



« ۴۰۸ معتاد تحت درمان کشته‌شده اند و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند، این مرکز و تمام امکانات اداری و معالجوی آن صد در صد از بین رفته و حریق شده ، امارت اسلامی از جهت های مربوط می‌خواهد که در درمان معتادان زخمی و همچنان در سلسله مبارزه با مواد مخدر همکاری کرده و مسئولیت خود را ادا کنند.»

او همچنان از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواست که این رویداد را بررسی کرده و حفاظت از غیرنظامیان را تضمین کنند.

مولوی محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخله طالبان، گفته که نگرانی از افزایش تلفات وجود دارد، زیرا به گفته او روند بیرون آوردن اجساد از زیر آوار هنوز ادامه دارد.

اما عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده که نیروهای هوایی این کشور در کابل و ننگرهار تاسیسات نظامی و مراکز مبارزه با تروریزم را هدف قرار داده‌اند که زیر حمایت حکومت طالبان فعالیت می کردند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در نشست خبری روز سه‌شنبه ادعا کرد که اخیراً پاکستان در حملات هوایی و زمینی خود بیش از پنج شفاخانۀ ملکی را در افغانستان هدف قرار داده و صدها غیرنظامی را کشته و زخمی کرده است.

«بر اساس اصول بین‌المللی هیچ کس نمی‌تواند حتی در جنگ‌های بزرگ بین‌المللی، تاسیسات ملکی و آنهایی که خدمات به مردم ارائه می‌دهند را هدف قرار دهد، اما اخیراً رژیم نظامی پاکستان بیش از پنج شفاخانه ملکی را در افغانستان هدف قرار داده و تعداد زیادی غیرنظامیان را کشته است.»

رادیو آزادی به‌طور مستقل نمی‌تواند هیچ یک از ادعاها را تأیید کند.

در همین حال، شماری از شاهدان عینی و قربانیان حملۀ دوشنبه شب در کابل گویند که حمله پس از نماز خفتن رخ داد.

محمد جان، یکی از معتادان بستری در مرکز ترک اعتیاد «امید» که اکنون زخمی و در شفاخانه وزیر اکبرخان بستری است، به رادیو آزادی گفت:

«شب نماز تراویح را خواندیم و برگشتیم، با دوستان نشسته بودم که ناگهان حمله شد، چیزی نفهمیدم، اما چره به سینه‌ام خورد، نیم ساعت به خود نبودم، بعد با سختی خود را به جاده رساندم و یک ریکشا گرفتم تا شفاخانه.»

محمد علی، که برادرش در مرکز «امید» بستری بود، می‌گوید هنوز از او خبری ندارد.

علی که به جستجوی برادرش به شفاخانۀ ایمرجنسی کابل آمده سه‌شنبه از نزدیک این شفاخانه به رادیو آزادی گفت:

«به من زنگ زدند که به شفاخانه معتادان انفجار شده است، سپس جستجو را آغاز کردم اما هنوز نه از مرگ و نه از زنده بودن برادرم خبری داریم،تا حال او را جستجو می کنیم.»

شماری از خبرنگاران محلی در کابل نیز به رادیو آزادی گفته‌اند که از صبح سه‌شنبه تعدادی از افراد در مقابل مرکز ویران‌شدۀ درمان معتادان جمع شده و دنبال عزیزان خود می‌گردند.

در همین حال، در ادامه درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان روز سه‌شنبه ۲۶ حوت در خوست، پکتیکا، پکتیا و ننگرهار در امتداد خط دیورند گزارش‌هایی از درگیری شدید منتشر شده است.

مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، در صفحه ایکس خود در بیانیه‌ای ادعا کرده که در حمله راکتی پاکستان در ولسوالی‌های زازی میدان و علی‌شیر-تریزی دو غیرنظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ، یوناما، گفته است که از ۲۶ فبروری به این‌طرف پیش از رویداد ۱۶ مارچ ، مرگ دست‌کم ۷۶ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۱۳ تن دیگر را در اثر درگیری ها در افغانستان ثبت کرده است.