یک زخمی مرکز ترک اعتیاد «امید»: بسیاری از دوستان من افتاده بودند، کسی دست و کسی هم پا نداشت

"یارها و دوستان زیاد بودند که بیرون از اتاق ها افتاده بودند، یکی پایش نبود، یکی دست اش نبود."

نقیب باشندۀ کابل یکی از صد ها تنی است که در نتیجۀ انفجار در مرکز ترک اعتیاد «امید» در کابل زخمی شده، او روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) به رادیو آزادی گفت:

"من از بعضی مواد استفاده می کردم، فامیل مرا به مرکز امید برد تا صحت یاب شوم. بعد از نماز تراویح، از مسجد برآمدیم آمدیم به اتاق ها که خواب کنیم. حادثۀ دلخراشی رخداد و انفجار شد. بسیار حال و روزی بدی بود، انفجار دوم که شد، چره به شکم من اصابت کرد."

یک زخمی دیگر این رویداد که از گرفتن نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد:

"حدود دو نیم صد تن از یاران و اندیوال‌هایم شهید شده اند."

محمد علی، که برادرش در مرکز ترک اعتیاد «امید» بستری بود، می گوید تا هنوز از زنده و یا مرده بودن برادرش خبر ندارد.

محمد علی که برای جستجوی برادرش به شفاخانه ایمرجنسی در کابل رفته، سه‌شنبه(۲۶ حوت) از نزدیک این شفاخانه به رادیو آزادی گفت:

«به من تیلفون شد که در شفاخانه معتادان انفجار شده، برادر دیگرم را با خود گرفتم و جستجوی مریض خودرا آغاز کردیم، ولی تا هنوز از مرگ و نه از زنده بودن او خبری نداریم، تا حال او را جستجو می کنیم.»

تعدادی از خبرنگاران محلی در کابل نیز به رادیو آزادی گفته‌اند که از صبح سه‌شنبه« هزاران تن» در مقابل مرکز ویران‌شدۀ ترک اعتیاد «امید» در جستجوی عزیزان شان تجمع کرده بودند.

مقامات حکومت طالبان این انفجار را ناشی از حملۀ هوایی پاکستان دانسته، ادعا کرده اند که در این حمله که حوالی ساعت نه شب دوشنبه بر این مرکز صورت گرفت و باعث تلفات و ویرانی گسترده شده، بیش از ۶۷۰ تن کشته و زخمی شده اند.

اما عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرده که نیروهای هوایی پاکستان، تاسیسات نظامی را که تحت حمایت حکومت طالبان فعالیت می کردند، در کابل و ننگرهار، هدف قرار داده‌اند.

با این حال، مقامات طالبان و شاهدان عینی این رویداد می‌گویند که آسیب‌دیدگان همه افراد ملکی و معتادانی اند که برای تداوی در مرکز «امید» بستری بودند.

دفتر هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) سه‌شنبه(۲۶ حوت) در اعلامیۀ گفته که بر اساس حقوق بین‌الملل، همۀ طرف‌های درگیر در یک منازعه مکلف اند که از بیماران و زخمی‌ها، کارکنان صحی، شفاخانه‌ها و آمبولانس‌ها محافظت کنند و حمله بر شفاخانه‌ها و تأسیسات ملکی به‌گونهٔ جدی ممنوع است.

یوناما گفته که از تاریخ ۲۶ فبروری تا پیش از رویداد ۱۶ مارچ، این اداره حداقل ۷۶ مورد تلفات ملکی و ۲۱۳ زخمی را در افغانستان در نتیجهٔ این درگیری‌ها ثبت کرده است. ولی با تلفات اخیر، ادعا می شود که این آمار اکنون به بیش صدها تن رسیده است.