آمادگی زیر سایۀ فقر برای تجلیل از عید رمضان و نوروز در افغانستان

شماری از افغان‌ها می‌گویند برای هر دو مناسبت آماده‌گی گرفته‌اند و برای مهمانان خود میوۀ خشک و هم هفت میوه آماده خواهند کرد.

معصومه، باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت:

«از چند روز پیش آماده‌گی‌ها را شروع کرده‌ایم؛ خانه‌ها را پاک کرده‌ایم، دروازه‌ها را شسته ایم، لباس‌ها را آماده کرده‌ایم. وقتی مهمان‌ها بیایند، میوه خشک، کلچه و همچنان هفت میوه داریم،همه با خوشی می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم.»

نرگس، باشندۀ ولایت ننگرهار نیز می‌گوید برای هر دو جشن آماده‌گی دارد و هفت میوه هم تهیه کرده‌است؛ اما می‌افزاید که امسال میوه خشک نخریده و تنها کیک و کلچه گرفته است:

«امسال عید و نوروز پشت هم می آیند، برای نوروز هفت میوه درست کرده‌ایم و برای عید کیک و کلچه گرفته‌ایم. هم برای خوشی عید و هم به مناسبت سال نو خانه‌تکانی را هم شروع کرده‌ایم.»

عید سعید فطر سه روز است و یکی از جشن‌های مذهبی مسلمانان است.

مسلمانان هر سال دو عید دارند، یکی عید فطر و دیگری عید قربان که در این روزها رخصتی عمومی نیز اعلام می‌شود.

اما نوروز که جشن باستانی آریایی و فرهنگی به شمار می‌رود و در شماری از کشور های دیگر از جمله ایران، عراق، سوریه و ترکیه نیز تجلیل می‌شود.

پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان نخستین روز سال خورشیدی رخصتی عمومی بود.

در این روز مردم به مکان‌های تفریحی می‌رفتند و مراسم برافراشتن «جهنده» نیز برگزار می‌شد ؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی در افغانستان تجلیل رسمی از این روز ممنوع شد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که نوروز را به‌گونۀ رسمی تجلیل نمی‌کنند، اما مانع برگزاری آن از سوی مردم نیز نمی‌شوند.

در روزهای عید، نماز عید در مساجد برگزار می‌شود و مردم برای تبریکی به خانه‌های یکدیگر می‌روند.

کسانی که توانایی اقتصادی دارند، برای مهمانان خود میوۀ خشک، کیک و کلچه تهیه می‌کنند.

برای نوروز، اما در کنار غذاهای ویژۀ دیگر، هفت میوه نیز آماده می‌شود که از هفت نوع میوه خشک، ترشده تهیه می‌شود.

برخی فعالان فرهنگی و نویسنده گان از جمله محمد انور وفا سمندر، آمدن پی‌درپی مناسبت های عید و نوروز را برای افغان‌ها گام نیک می‌داند و از مردم می‌خواهد آن را با شادی تجلیل کنند.

آقای سمندر به رادیو آزادی گفت:

«در این وضعیت دردناک زنده‌گی، دو شادی به سراغ مردم ما آمده است؛ عید و سال نو. چرا آن را تجلیل نکنیم؟ حتی اگر جیب‌هایمان خالی باشد و بر سفره ما تنها جو خشک گذاشته شده باشد، دل داریم. بیایید از همین دل‌ها شادی بیرون بیاوریم، به امید آن‌که هر لحظه زنده‌گی ما رنگ عید بگیرد و باغ بخت ما همیشه هوای نوروزی داشته باشد. عید و سال نو بر همه شما مبارک!»












