روحید، باشندهٔ ولایت لغمان می گوید که از شب گذشته دنبال پسر کاکایش در شفاخانههای کابل سرگردان است ؛ اما هنوز هم هیچ سرنخی نیافته است.
او روز چهارشنبه ۲۷ حوت به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش حدود ۲۸ سال عمر دارد، متأهل و صاحب سه فرزند است و نزدیک به چهار ماه پیش برای درمان در مرکز ترک اعتیاد در کابل بستری شد.
«مرده و زندهاش گم است. در فهرست نجاتیافتهها هم نامش نیست. به شمول من، دهها تن دیگر هم در جستوجوی عزیزانشان از یک شفاخانه به شفاخانهٔ دیگر میروند. من همین حالا هم در شفاخانهٔ وزیر محمد اکبر خان هستم و هرجا که کسی آدرس یک شفاخانه را میدهد، میروم تا شاید نشانی از او پیدا کنم و دل ما آرام شود.»
یک باشندۀ منطقهٔ هوتخیل کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در جستوجوی مامایش سرگردان است و با وجود مراجعه به شفاخانههای متعدد در کابل، هنوز نتوانسته او را زنده یا جسدش را بیابد.
او افزود:
«مامایم گم شدهاست. از دیروز به همه شفاخانهها رفتیم، به شفاخانهٔ وزیر محمد اکبر خان رفتیم، در شفاخانهٔ ۵۰۰ بستر گشتیم، اما هیچ اثری از او نیست. او کودکان خردسال دارد؛ یک پسر هشت سالهاش به امید صحتمندی پدرش سه روز روزه گرفته بود و میگفت پدرم خوب میشود و در عید به خانه برمیگردد.»
این درحالی است که وزارت صحت عامهٔ طالبان فهرستی از ۴۹۱ معتاد نجاتیافته را منتشر کرده و به خانوادههای آنان اطمینان دادهاست که این افراد به مکانهای امن منتقل شدهاند.
اما افرادی که در این گزارش با آنان صحبت شده و شماری از خانوادهها به رادیو آزادی گفته اند که نام عزیزانشان را در این فهرستها نیافته اند.
حکومت طالبان مدعی است که دوشنبه شب، ۲۵ حوت، حوالی ساعت ۹، در حملهٔ هوایی پاکستان به مرکز ترک اعتیاد به نام «امید» در کابل دستکم ۴۰۸ تن کشته و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرده که در این حمله به اهداف نظامی صورت گرفته و گزارشهای مربوط به تلفات غیر نظامیان را رد کردهاست.
مولوی محمد نبی عمری، معاون وزارت داخلهٔ طالبان، سهشنبه ۲۶ حوت، در یک کنفرانس خبری گفت که نگرانی از افزایش تلفات موجود است زیرا روند بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار ادامه دارد.
تا روز چهارشنبه ۲۷ حوت، پایان عملیات جستوجو بهگونهٔ رسمی اعلام نشدهاست.
وزارت داخلهٔ طالبان گفته که در این مرکز نزدیک به ۳ هزار معتاد به مواد مخدر تحت درمان بودند.
بر اساس آمار حکومت طالبان، ۴۹۱ تن نجات یافته، ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شدهاند که مجموع آن ۱۱۶۴ نفر میشود. اکنون این پرسش مطرح است که سرنوشت نزدیک به ۱۸۰۰ معتاد دیگر که در آن مرکز بستری بودند، چه شده است؛ حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
همچنین این گمانهزنیها وجود دارد که ممکن است شمار زیادی از افراد پس از حملهٔ هوایی در میان شعلههای شدید آتش از بین رفته باشند.
در ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی و بلافاصله پس از حمله منتشر شده، دیده میشود که آتشسوزی شدیدی در این مرکز شعلهور است و شماری از معتادان همچنان در حال فرار از آن هستند.
از ۲۶ فبروری به اینسو، درگیریهای شدید میان حکومت طالبان و پاکستان جریان دارد که شامل حملات هوایی نیز میشود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سهشنبه ۲۶ حوت در اعلامیه ای گفت که از ۲۶ فبروری تا ۱۶ مارچ، پیش از این حمله بر مرکز ترک اعتیاد در کابل، در نتیجهٔ این درگیریها کشته شدن ۷۶ غیر نظامی و زخمی شدن ۲۱۳ تن دیگر را مستند کردهاست
در این اعلامیه آمده که بر اساس قوانین بینالمللی، حمله بر شفاخانهها و تأسیسات ملکی بهشدت ممنوع است و تمامی طرفهای درگیر باید از بیماران، زخمیها، کارکنان صحی ، شفاخانهها و امبولانسها محافظت کنند.